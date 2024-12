La diretta testuale live di Piacenza-Monza, partita valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato di Superlega 2024/2025 di volley maschile. I Lupi biancorossi, guidati da coach Andrea Anastasi, vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per mettere in cassaforte la nona vittoria e consolidare così la terza posizione in classifica.

Dall’altra parte della rete c’è la squadra di Massimo Eccheli, che va a caccia di una grande prestazione per dare una svolta alla propria stagione. Se in Champions League sono ancora imbattuti dopo quattro match, in campionato i brianzoli stanno facendo molta fatica, come dimostra il penultimo posto con soli tre successi all’attivo. Si preannuncia spettacolo: chi la spunterà? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 21 dicembre al Pala Banca di Piacenza. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Mint Vero Volley Monza della Superlega 2024/2025 di volley maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.

