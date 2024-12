La Coppa del Mondo maschile 2024/2025 di sci alpino si sposta di qualche decina di chilometri, cambia vallata e dalla Val Gardena passa all’Alta Badia. Dalla velocità alle discipline tecniche, dalla Saslong alla Gran Risa, due piste a loro modo mitiche e che evocano ricordi storici agli appassionati dello sci. La quattro giorni di gare sulle nevi italiane prosegue dunque in Alta Badia, dove domenica va in scena lo slalom gigante, mentre lunedì chiuderà il programma lo slalom. La Gran Risa è uno dei templi mondiali dello slalom gigante, una delle piste più difficili per quanto riguarda la discipline delle porte larghe, e probabilmente la più blasonata e desiderata dai gigantisti insieme alla Chuenisbärgli di Adelboden.

I favoriti e i possibili outsider

Il grande favorito è ovviamente Marco Odermatt, galvanizzato dallo splendido successo di oggi nella discesa libera sulla Saslong. Il fuoriclasse elvetico ha dominato sulla Gran Risa nelle ultime stagioni, trovando il successo in quattro degli ultimi cinque giganti disputati, compresa ovviamente la doppietta dello scorso anno. Il record di successi appartiene a Marcel Hirscher, capace di imporsi per ben sei volte (peraltro consecutive dal 2013 al 2018), ma Odermatt insegue e non è lontano. Lo svizzero inoltre ha anche vinto l’ultimo gigante disputato, quello di Val d’Isere, con cui ha messo fine ad una serie per lui inusuale di uscite a cavallo tra la scorsa e questa stagione (Saalbach, Soelden e Beaver Creek).

Odermatt ha trionfato in Francia con una grande seconda manche, l’unico in grado di resistere alle condizioni atmosferiche molto difficili, con una fitta nevicata che ha abbassato notevolmente la visibilità sulla Face de Bellevarde. Dietro a lui i due austriaci Patrick Feurstein e Stefan Brennsteiner, che ci riproveranno tra le nevi italiane consapevoli però che sarà molto complicato ripetere l’exploit. Più probabile che a salire sul podio in Alta Badia sia Henrik Kristoffersen, che ci è già riuscito in altre sei occasioni (vittoria nel 2019 e 2021 più altri 4 secondi posti), e che in Val d’Isere ha trionfato in slalom trovando una vittoria che in Coppa del Mondo gli mancava da quasi due anni (dallo slalom di Wengen nel gennaio 2023).

Si giocherà le sue carte anche il norvegese-brasiliano Lucas Braathen Pinheiro, voglioso di riscattare il negativo fine settimana trascorso in Francia. Il classe 2000, rientrato in questa stagione dopo un anno di pausa, ha già vinto sulla Gran Risa nel 2022, e vuole regalare il primo storico successo al Brasile nello sci. Riflettori puntati anche sull’altro norvegese Atle Lie McGrath, terzo a Soelden e salito sul podio già in tre occasioni quest’anno. Non va dimenticato però lo sloveno Zan Kranjec, che può vantare un ottimo feeling con la pista, dove può vantare ben cinque terzi posti (di cui tre nelle ultime tre edizioni). Più defilati invece gli svizzeri Loic Meillard e Thomas Tumler, il croato Filip Zubcic e il norvegese Alexander Steen Olsen.

La situazione in casa Italia

Per quanto riguarda gli azzurri, sono arrivati segnali incoraggianti nell’ultimo gigante da Luca De Aliprandini, che in Val d’Isere è stato autore di una grande rimonta nella seconda manche fino al sesto posto finale. Il trentino classe ’90 è entrato in top10 in tutti e tre i giganti stagionali, e chissà che non possa arrivare l’acuto proprio sulla Gran Risa, dove ha firmato il suo unico podio in carriera in Coppa del Mondo. Capitolo diverso per Alex Vinatzer, al quale probabilmente servirebbe un podio per dare una svolta alla propria stagione (e alla propria carriera), che lo ha visto fin qui mostrare il meglio di sé in gigante piuttosto che in slalom. Presenti poi anche Giovanni Borsotti e Filippo Della Vite, che cercano un piazzamento di rilievo, Hannes Zingerle e Simon Talacci, alla ricerca innanzitutto della qualifica e poi eventualmente di un buon risultato nella seconda manche.

La start list dello slalom gigante in Alta Badia

1 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

2 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

3 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer racing

4 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli

5 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

6 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR Rossignol

7 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

8 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

9 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer

10 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

11 20398 VERDU Joan 1995 AND Head

12 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

13 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Atomic

14 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon

15 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

break

16 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer racing

17 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

18 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

19 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar

20 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Rossignol

21 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic

22 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

break

23 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol

24 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol

25 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Atomic

26 531799 FORD Tommy 1989 USA Head

27 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

28 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol

29 512424 JANUTIN Fadri 2000 SUI Fischer

30 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

break

31 6291725 ZINGERLE Hannes 1995 ITA Rossignol

32 6190876 ORECCHIONI Diego 2000 FRA Rossignol

33 422822 WAHLQVIST Jesper 2002 NOR Atomic

34 202909 STOCKINGER Jonas 1999 GER Voelkl

35 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol

36 202829 GRATZ Fabian 1997 GER Fischer

37 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG Head

38 6293857 TALACCI Simon 2001 ITA Rossignol

39 202437 LUITZ Stefan 1992 GER Voelkl

40 6531928 KENNEY Patrick 1997 USA Voelkl

41 54631 ZWISCHENBRUGGER Noel 2001 AUT Atomic

42 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol

43 390044 LAINE Tormis 2000 EST Voelkl

44 6191539 VITALE Flavio 2005 FRA Head

45 512301 SIMONET Livio 1998 SUI Rossignol

46 6532790 NELSON Isaiah 2001 USA Rossignol

47 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU Voelkl

48 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic

49 422873 GRAHL-MADSEN Hans 2003 NOR Head

50 40621 MUHLEN-SCHULTE Louis 1998 AUS Nordica

51 54629 RIEDERER Raphael 2001 AUT Fischer

52 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE Head

53 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Fischer

54 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head

55 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic

56 6532354 GILE Bridger 1999 USA Head

57 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon

58 6300673 WAKATSUKI Hayata 1999 JPN Salomon

59 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

60 492542 AUBERT SERRACANTA Aleix 2005 ESP Van deer racing

61 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon

62 6190875 FAVRE Guerlain 2000 FRA Salomon

63 6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic

64 54718 MARKSTEINER Felix 2002 AUT

65 430783 HABDAS Piotr 1998 POL Atomic

66 304866 SATO Shintaro 1996 JPN

67 6301499 KATAYAMA Ryoma 2003 JPN