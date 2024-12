Il girone di ritorno della Superlega 2024/2025 di volley maschile è iniziato con un turno che non ha visto in campo Civitanova e Trento a causa degli impegni del Mondiale per club. Non è comunque mancato lo spettacolo, con Perugia che ha faticato per ottenere il dodicesimo successo in altrettante partite, unica squadra a punteggio pieno: contro il Verona, infatti, è arrivata una vittoria al tiebreak. Notevole il testa a testa tra Oleh Plotnytskyi e Rok Mozic, che hanno concluso la partita rispettivamente con 27 e 26 punti all’attivo, con il primo che è stato decisivo anche con quattro muri. Sotto due volte, gli scaligeri hanno risposto colpo su colpo prolungando la contesa al tiebreak, che ha visto un successo netto della Sir Susa grazie sia al già citato Plotnytskyi e sia a Sebastian Solè: 2-3 (19-25, 25-23, 20-25, 25-22, 7-15) il risultato finale.

Superlega, gli altri risultati di serata

Vince al tiebreak anche Piacenza che, sotto per due set a uno, la rimonta fino a vincere per 2-3 (21-25, 25-16, 25-20, 20-25, 6-15) contro Modena centrando l’ottavo successo stagionale che vale il quarto posto in classifica. Nessun problema, infine, per Milano, che batte in tre set (25-21, 25-19, 25-21) Taranto, con i pugliesi che hanno disputato una buona partita non riuscendo, però, a colmare i break piazzati dai lombardi, guidati dai 19 punti di Reggers.