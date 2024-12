Tutto pronto a Jeddah per l’edizione 2024 delle NextGen Atp Finals, il torneo di fine stagione che vede in campo i migliori otto giovani del circuito ATP con un format di gioco innovativo e sperimentale. Si gioca in Arabia Saudita dal 18 al 22 dicembre e in queste ore si è tenuto il sorteggio dei due gironi del round robin, che regala qualche primo spunto di analisi per quelle che in ogni caso saranno le Finals più giovani di sempre ora che il limite è stato ridotto agli Under 20.

Per la prima volta nella storia dell’evento non ci saranno italiani in campo, con tutti gli appassionati che si ricorderanno quando un giovanissimo Jannik Sinner nel 2019 trionfò a Milano battendo Alex De Minaur in finale. Come ogni anno, le novità regolamentari sono state ulteriormente aggiornate e implementate: quest’anno è previsto lo “shot clock” di otto secondi tra la prima e la seconda di servizio e gli spettatori potranno muoversi liberamente anche durante il gioco lungo il lato lungo dello stadio.

I GIRONI: FILS E MICHELSEN GUIDANO IL SEEDING

La prima testa di serie è Arthur Fils, vincitore quest’anno dei tornei di Amburgo e Tokyo e finalista nelle NextGen Finals dello scorso anno quando venne sconfitto da Medjedovic. Il francese classe 2004 guida il Girone Blu, nel quale se la vedrà con il ceco Jakub Mensik, lo statunitense Learner Tien e il brasiliano Joao Fonseca. Il Girone Rosso vede invece lo statunitense Alex Michelsen come prima testa di serie: ancora alla ricerca del primo titolo sul circuito maggiore e due volte in finale quest’anno – sconfitto da Giron a Newport e dall’azzurro Sonego a Winston-Salem – il ventenne yankee affronterà nel round robin il cinese Shang Juncheng, il francese Luca Van Assche e l’altro statunitense Nishesh Basavareddy.

Detto di Fils e Michelsen, già presenti nell’edizione 2023 delle NextGen alla pari di Van Assche, non mancano gli spunti di interesse per i giovani talenti del tennis mondiale. Proprio Van Assche ha iniziato quest’anno a collaborare con Vincenzo Santopadre, con la speranza di far fiorire tutte le speranze che la Francia del tennis ripone in lui e in Fils, che non a caso si affrontarono nella finale del Roland Garros juniores del 2021. Grande curiosità anche intorno al classe 2006 Fonseca, che quest’anno ha fatto il suo esordio a livello Slam facendosi vedere in più occasioni sul circuito maggiore e battendo proprio Fils quest’anno a Rio de Janeiro. Il tutto senza dimenticare che Mensik ha battuto quattro top-10 in stagione e che Tien è ormai una certezza a livello Challenger come dimostrano i tre titoli vinti nel 2024. Sheng ha vinto il primo titolo Atp a Chengdu lo scorso settembre, con Basavareddy che invece nelle ultime settimane ha vinto due titoli Challenger e arriva quindi all’appuntamento di Jeddah in ottima condizione.

NEXTGEN ATP FINALS, L’ALBO D’ORO DELLE PRECEDENTI EDIZIONI

Alla vigilia di quella che sarà la settima edizione del torneo, non disputato nel 2020 a causa del Covid, andiamo a vedere chi sono i campioni delle precedenti edizioni. Nel 2017 a spuntarla fu Chung Hyeon, che in finale superò Andrey Rublev. Poi due finale perse consecutivamente da Alex De Minaur, prima contro Stefanos Tsitsipas nel 2018 e poi come già detto contro Jannik Sinner nel 2019. Il torneo torna nel 2021 e lo fa in grandissimo stile, con il trionfo di Carlos Alcaraz in finale contro Sebastian Korda. Lo statunitense viene “vendicato” l’anno seguente da Brandon Nakashima, che mette gli USA nell’albo d’oro superando Jiri Lehecka nell’atto conclusivo del torneo. Infine l’esito della scorsa edizione, con Hamad Medjedovic capace di superare proprio Arthur Fils al quinto e decisivo set.