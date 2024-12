Grande spettacolo al Pala Barton di Perugia per la sfida tra i padroni di casa della Sir Susa Vim e il Valsa Group Modena, valida per i quarti di finale della Del Monte Coppa Italia Superlega 2025 di volley maschile. Partita molto tesa tra le due compagini, con i Block Devils in grado di imporsi in tre set dopo essere riusciti a tenere a bada gli ospiti, che hanno dato tutto perdendo di misura: 3-0 (25-20, 27-25, 25-22) il risultato finale.

Coppa Italia volley maschile, la cronaca di Perugia-Modena

La partita inizia bene per i ragazzi di Alberto Giuliani, che sfruttano gli errori di Plotnytskyi e Ishikawa per trovare subito un bel parziale (1-4), con il giapponese che subisce anche il muro di Sanguinetti (1-5). Ma Perugia non si scompone, e grazie anche alla spinta del proprio pubblico recupera punto su punto. Arriva anche il parziale di 3-0 che, dopo il muro di Loser su Buchegger, vale anche il sorpasso (9-8). A questo punto, però, arriva il contro parziale degli ospiti, capaci di portarsi sul +3 con l’ace di Gutierrez su Ishikawa (9-12). Perugia risponde di nuovo e, anzi, grazie all’incredibile parziale di 12-4 chiude i conti del set. In particolare, l’allungo della squadra di casa è arrivato grazie all’ace di Plotnytskyi e a due muri di Ben Tara, con Ishikawa a firmare il 25-20.

Il secondo set: Modena lotta ma non basta

Il secondo parziale vede di nuovo un break di Modena nei primi scambi, con l’ace di Davyskiba su Colaci che dà sostanza all’allungo degli ospiti. Non solo, perché ancora con un punto diretto dalla battuta Sanguinetti sorprende per due volte Ishikawa, portando Modena sul +5 (9-14). A questo punto, la reazione di Perugia è veemente: i ragazzi di Angelo Lorenzetti sfruttano i numerosi errori in attacco degli avversarsi, impattando sul 14-14. Per un attimo, Modena si riprende un break di vantaggio, subito recuperato, ma in sostanza si gioca punto su punto. Si va, quindi, ad oltranza, fino a quando Ben Tara trova l’ennesimo muro della sua serata, fermando Davyskiba e consegnando ai suoi anche il secondo del quarto della Coppa Italia di volley maschile.

Il terzo set: gli ospiti reagiscono troppo tardi

Modena paga lo sforzo intenso prodotto nel secondo set, e Perugia ne approfitta dando uno strappo deciso al match già nei primi punti del terzo parziale. Il muro di Plotnytskyi su Buchegger vale il 4-1, ma gli uomini di coach Lorenzetti insistono e trovano anche il +6 con Loser, ancora Plotnytskyi e l’errore di Davyskiba (8-2). Il muro di Giannelli su Federici conferma l’ampio vantaggio di Perugia (17-11), ma è nel finale di frazione che arriva la reazione importante di Modena. Sanguinetti e Buchegger abbassano la serranda e trovano due muri che ridanno speranza a Modena, ed è prezioso in questo frangente Plotnytskyi a trovare il punto che permette a Modena di guadagnare un paio di match point. Ne basta uno, convertito da Loser.

Termina così un quarto di finale combattuto e molto piacevole, con Perugia che ha dovuto faticare per tenere a bada Modena, arrivato alla partita con nulla da perdere. Si è completato, quindi, il quadro delle semifinali: il torneo entra nel vivo, non manca molto per conoscere quale sarà la squadra che si porterà a casa il trofeo della Coppa Italia di volley maschile.

Il quadro delle semifinali

Ecco, quindi, il tabellone della penultima fase, che andrà in scena il 25 gennaio prossimo:

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova

Sir Susa Vim Perugia – Rana Verona