La diretta testuale live di Perugia-Modena, partita dei quarti di finale della Del Monte Coppa Italia Superlega 2025 di volley maschile. Dopo le tre sfide di domenica, a chiudere questo primo turno della Coppa Italia è il match tra la prima e l’ottava forza del girone di andata. La squadra di Angelo Lorenzetti, ancora imbattuta in stagione, scende sul campo di casa per vincere e festeggiare con i propri tifosi un’annata praticamente perfetta. I Block Devils non hanno alcuna intenzione di lasciare troppo spazio agli avversari, ma serve attenzione.

La formazione di Alberto Giuliani, infatti, arriva a questo match senza nulla da perdere. I Canarini arrivano da una prima parte di stagione fatta di alti e bassi ed ora vanno a caccia di una grande prestazione per provare a mettere in difficoltà la favorita. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà e volerà alla Final Four di Bologna? L’appuntamento è per le ore 20.30 di lunedì 30 dicembre al Pala Barton di Perugia. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita tra Sir Susa Vim Perugia e Valsa Group Modena della Coppa Italia Superlega 2024/2025 di pallavolo maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.

