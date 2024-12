Sta per terminare l’attesa per la Del Monte Coppa Italia Superlega 2025 di volley maschile: tra domenica 29 e lunedì 30 dicembre vanno in scena i quarti di finale. Si tratta del primo turno del torneo, in cui le migliori otto squadre al termine del girone di andata della regular season si sfidano in gara secca sul campo della migliore classificata. Gli accoppiamenti sono definiti proprio in base alla classifica del girone di andata: la prima sfida l’ottava, la seconda incontra la settima, la terza se la vede con la sesta e la quarta affronta la quinta.

Quattro sfide tra domenica 29 e lunedì 30 dicembre 2024, tutte da vivere. Il campionato italiano è, infatti, molto competitivo e non esistono risultati scontati in gara secca. Il fattore campo potrebbe favorire la squadra di casa, ma tutto può succedere e nessuna formazione parte battuta. Non importa il punteggio, basta vincere: il successo regala il biglietto per la Final Four, in programma a Casalecchio di Reno (Bologna) nel fine settimana del 25 e 26 gennaio. Scopriamo, di seguito, tutte le otto squadre partecipanti e le sfide dei quarti di finale della Coppa Italia 2025 di volley maschile.

REGULAR SEASON: TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

VOLLEY MASCHILE, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE

QUATTRO SFIDE DI ALTO LIVELLO

Le prime a scendere in campo sono Itas Trentino e Cisterna Volley. La squadra di Fabio Soli, fresco argento al Mondiale per Club e seconda in campionato, vuole arrivare a giocarsi un altro trofeo dopo la finale di Supercoppa persa a settembre contro Perugia. Devono quindi superarsi gli uomini di Guillermo Falasca, settimi in classifica e sconfitti in quattro set dal club dolomitico nella prima giornata di regular season.

Il precedente stagionale sorride invece alla Rana Verona, che sfida la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Gli scaligeri di Rado Stoytchev, quarti in classifica, hanno infatti vinto in tre set la sfida interna della nona giornata ed ora sperano di replicare quel risultato. Gli uomini di Andrea Anastasi vanno quindi a caccia di vendetta, ma dovranno farlo in trasferta: i biancorossi sono stati superati in classifica all’ultima giornata di andata proprio dai veneti.

Sfida che si preannuncia molto combattuta anche quella tra Cucine Lube Civitanova ed Allianz Milano, rispettivamente terza e sesta del girone di andata. La squadra di Giampaolo Madei, bronzo al Mondiale per Club, arriva da una prima parte di stagione altalenante e va a caccia di un successo in gara secca per tornare alla Final Four di Coppa Italia dopo tre anni di assenza. D’altra parte, i meneghini di Roberto Piazza vogliono riscattare la sconfitta rimediata pochi giorni fa (22 dicembre) sul campo dei cucinieri per approdare tra le migliori quattro per il quarto anno consecutivo.

A chiudere questo primo turno di Coppa Italia è la sfida del lunedì tra la Sir Susa Vim Perugia e la Valsa Group Modena. I Block Devils di Angelo Lorenzetti, primi e ancora imbattuti in stagione, vogliono vincere ancora davanti al proprio pubblico per volare a Bologna, dove trionfarono nella passata stagione. Gli uomini di Alberto Giuliani sono chiamati all’impresa per mettere in difficoltà gli avversari e riscattare una prima parte di stagione di poche luci e tante ombre.

QUARTI DI FINALE: PROGRAMMA, TV E STREAMING

Tutte le partite dei quarti di finale della Coppa Italia Superlega 2025 di volley maschile saranno trasmesse in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della Fivb (la Federazione internazionale), a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, due match saranno trasmessi anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming gratuito (previa registrazione) su RaiPlay. In alternativa, noi di Sportface.it vi terrà compagnia con dirette testuali aggiornate in tempo reale, cronache e risultati per non perdersi davvero alcuna emozione. Ecco il programma dettagliato dei quarti di finale, con date e orari.

DOMENICA 29 DICEMBRE

16.00 Itas Trentino vs Cisterna Volley – Diretta volleyballworld.tv

18.00 Cucine Lube Civitanova vs Allianz Milano – Diretta volleyballworld.tv

18.30 Rana Verona vs Gas Sales Bluenergy Piacenza – Diretta Rai Sport e volleyballworld.tv

LUNEDI’ 30 DICEMBRE

20.30 Sir Susa Vim Perugia vs Valsa Group Modena – Diretta Rai Sport e volleyballworld.tv