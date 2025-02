La Lube Civitanova vola in finale nella Challenge Cup 2024/25 di volley maschile. I biancorossi hanno confermato il risultato della gara d’andata, imponendosi anche nella semifinale di ritorno sul campo dello Spor Toto Ankara per 3-0 (25-19, 25-17, 25-16) al termine di un incontro dominato dall’inizio alla fine. Missione compiuta dunque per la formazione di Giampaolo Midei, che ora attende nell’atto conclusivo una tra i portoghesi dello Sporting CP e i polacchi del Bogdanka Luk Lublin: domani si disputerà la decisiva sfida di ritorno in Portogallo, ma gli ospiti arrivano fiduciosi dopo il 3-0 della gara d’andata.

Il miglior realizzatore di giornata per la Lube Civitanova è l’opposto canadese Eric Loeppky con 15 punti a referto, seguito dal bosniaco naturalizzato turco Adis Lagumdzija a quota 11. In casa Ankara il migliore è Thomas Edgar, anche lui con 11 punti a bersaglio.

La cronaca di Spor Toto-Lube Civitanova

La Lube preme fin da subito il piede sull’acceleratore, con tutta la volontà di chiudere la pratica al più presto. Loeppky dà subito il vantaggio ai biancorossi, che faticano però a scrollarsi di dosso definitivamente i padroni di casa. Edgar e Toc infatti tengono lì Ankara, che arriva anche a pareggiare a quota 10; la Lube torna subito avanti, e sul 17-19 arriva la spallata definitiva grazie a Lagumdzija e Podrascanin, il quale regala cinque set point a Civitanova: Loeppky ringrazia e chiude 25-19, portando i suoi ad un set dalla finale.

Con il vento in poppa la Lube parte fortissimo anche nel secondo set, quando grazie a Bottolo e Podrascanin si invola presto sul 5-1. Lo Spor Toto si riporta sotto fino al 6-8 con Avci e Hidalgo, ma poco dopo Civitanova riprende nuovamente il largo: Chinenyeze e Lagumdzija mandano in estrema difficoltà la difesa turca, e in breve i biancorossi allungano definitivamente sul 18-11. Il set point questa volta lo confeziona Bottolo, ed è ancora una volta Loeppky a mettere la parola fine con il muro del 25-17 che manda ufficialmente in finale la Lube.

Il terzo set è pura accademia, ma la formazione marchigiana ha tutte le intenzioni di chiudere rapidamente la pratica e non sprecare ulteriori energie a vuoto. In avvio Lagumdzija trova un paio di soluzioni a segno, ma i padroni di casa riescono a non affondare e a tenersi in scia soprattutto grazie a Edgar, che tiene Ankara a -2 fino al 12-14. Da qui in poi però la formazione di Medei prende il largo grazie ad un parziale di 8-2 sul quale sono apposti i sigilli di Chinenyeze e Lagumdzija. Si arriva rapidamente al match point, che Gargiulio concretizza con l’attacco vincente del 25-16.