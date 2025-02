Intreccio di calciomercato tra le due storici rivali. Come può cambiare il centrocampo di entrambe, tutti i dettagli

È sempre calciomercato e, ancora una volta, Inter-Juve. Stavolta non avversari, ma possibile ‘amiche’ d’affari nella prossima sessione estiva.

Rivoluzione Inter

In estate l’Inter cambierà nuovamente pelle. Tra entrate e uscite si conteranno molte più di dieci operazioni. Dalla difesa all’attacco passando per il centrocampo: sarà rivoluzione.

Oaktree ribalta l’Inter

Con Oaktree al posto di Zhang, è cambiata la strategia. Basta a ultra-trentenni, seppur svincolati, con ingaggi alti, la nuova via dettata dal fondo prevede l’acquisto di calciatori giovani e rivendibili.

Santiago Castro e Nico Paz

Marotta e Ausilio guardano molto alla Serie A in ottica rinnovamento della squadra, seguendo le indicazioni della proprietà. I nomi che piacciono più di tutti sono essenzialmente due: Santiago Castro del Bologna e Nico Paz del Como.

Affondo per Nico Paz. Ostacolo Real Madrid. Oppure un ‘alleato’

Più che del Como, Nico Paz è del Real Madrid. Già perché gli spagnoli vantano una ricompra triennale con prezzo a salire partendo dai 9 milioni della prossima estate.

Il Como ha provato e probabilmente riproverà a togliere questa clausola, per avere il totale controllo del cartellino. Ma non è detto che possa riuscirci, anche perché a Madrid c’è chi vorrebbe puntare sulla talentuosa mezz’ala argentina nel prossimo futuro.

Il Real è un ostacolo, ma potrebbe diventare anche un alleato dell’Inter. Già perché col Madrid si potrebbe impostare un affare in stile Morata, cioè a titolo definitivo con ricompra a una determinata cifra dopo un paio di anni. Il tutto a cifre non esagerate.

Per strapparlo al ricchissimo Como, invece, potrebbe essere necessaria una grandissima cifra che i nerazzurri non possono permettersi per un solo calciatore.

Frattesi-Juve con Nico Paz all’Inter: problema prezzo

L’intreccio con la Juve nascerebbe con l’acquisto di Nico Paz – autore quest’anno di 6 gol e 5 assist – per il quale l’Inter ha già sguinzagliato Javier Zanetti.

I bianconeri, infatti, potrebbero tornare su Frattesi con maggiori possibilità di riuscita. Va detto che l’Inter è sì disposto a cederlo, ma per darlo alla Juve potrebbe chiedere più dei 30/40 milioni che pretende dagli altri club, Roma in testa. Giuntoli è pronto a svenarsi per Frattesi? Lo scopriremo nei prossimi mesi.