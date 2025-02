La Maratona di Londra 2025 perde uno dei suoi probabili protagonisti. Emile Cairess ha infatti annunciato il forfait a causa di un infortunio alla caviglia, che gli impedisce di prepararsi adeguatamente per la gara. Di conseguenza sono rimandate anche le ambizioni dello stesso maratoneta britannico di diventare il più veloce di sempre nella storia del suo Paese.

Cairess, che nel 2023 aveva fatto segnare un’impressionante performance con un tempo di 2:08:07 al suo debutto sulla maratona, aveva seriamente messo nel mirino il record nazionale detenuto da Mo Farah (2:05:11). Dopo aver conquistato il terzo posto lo scorso anno a Londa e il quarto ai Giochi Olimpici di Parigi, le sue prestazioni lo avevano posto tra gli atleti più attesi dell’edizione che si disputerà il prossimo aprile tra le strade londinesi, ma un infortunio ai tendini della caviglia ha interrotto bruscamente i suoi piani.

La delusione di Cairess

Cairess aveva dimostrato tutto il suo potenziale lo scorso anno, migliorando il suo tempo a 2:06:46 e avvicinandosi ulteriormente al record nazionale. Nel 2023 era diventato anche il debuttante britannico più veloci di tutti i tempi. Tuttavia, quest’anno le aspettative erano ancora più alte, dato che il suo obiettivo di battere il tempo di Farah sembrava più che realistico.

“Non vedevo l’ora di gareggiare con i migliori maratoneti del mondo e di continuare a migliorare sulla distanza della maratona – ha dichiarato Cairess, visibilmente deluso per il rinvio dei suoi sogni -. Quest’anno la Maratona di Londra avrà un campo maschile eccezionale, e perderla è davvero difficile. Purtroppo, un infortunio che ha compromesso la mia preparazione mi ha impedito di allenarmi con la costanza necessaria per essere al top. Ora il mio obiettivo è concentrarmi sulla guarigione, tornare ad allenarmi con regolarità e tornare a correre appena possibile“.

Le stelle presenti alla Maratona di Londra

Malgrado l’assenza di Cairess, il campo partenti dell’edizione numero 45 della Maratona di Londra rimane di altissimo livello. In campo maschile ci sarà infatti il nuovo detentore del record mondiale di mezza maratona Jacob Kiplimo, che se la dovrà vedere con il campione in carica Alex Mutiso, con l’ex detentore del record mondiale e oro a Tokyo 2020 Eliud Kipchoge e con il campione olimpico di Parigi 2024 Tamirat Tola.

Grande spettacolo anche al femminile, gara in cui saranno al via la detentrice del record mondiale Ruth Chepngetich, la campionessa olimpica Sifan Hassan e l’ex detentrice del record mondiale Tigst Assefa. Ci sarà anche un forte interesse britannico in entrambe le gare, con il campione olimpico di triathlon Alex Yee e la campionessa del Commonwealth di 10.000 metri Eilish McColgan al debutto nella maratona.