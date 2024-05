Coppa Italia A2 2024 volley maschile: tabellone, accoppiamenti e risultati

Il tabellone completo e tutti i risultati della Coppa Italia Serie A2 2024 di volley maschile. Terminata la stagione regolare, sono andati in scena gli ottavi di finale al meglio delle tre partite, che hanno visto sfidarsi le squadre classificate tra l’ottavo ed il dodicesimo posto al termine della regular season e le tre eliminate dai Quarti Play Off Promozione. Le quattro vincitrici degli ottavi raggiungono le quattro semifinaliste dei Play Off Promozione ai quarti di finale, da disputare con la formula delle gare di andata e ritorno (ed eventuale Golden Set). Le quattro vincitrici accedono poi alla Final Four, in programma 11 e 12 maggio le quattro squadre vincenti i Quarti parteciperanno ad una Final Four che si svolgerà nei giorni sabato 11 e domenica 12 maggio al Palasport di Cuneo. Chi si aggiudicherà il trofeo? Di seguito, tutti gli accoppiamenti e l’esito delle sfide della Coppa Italia A2 maschile 2024 aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.

IL CALENDARIO 2024 COMPLETO DEL VOLLEY

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: REGOLAMENTO VOLLEY

COPPA ITALIA SERIE A2 2024: TABELLONE E RISULTATI

OTTAVI DI FINALE

PRIMA GIORNATA

Kemas Lamipiel Santa Croce-Pool Libertas Cantù 2-3 (25-16, 25-22, 23-25, 19-25, 10-15)

Tinet Prata di Pordenone-WOW Green House Aversa 3-0 (25-13, 25-22, 25-21)

Puliservice Acqua S. Bernardo Cuneo-Abba Pineto 3-0 (25-16, 25-23, 25-22)

Consoli Sferc Brescia-Conad Reggio Emilia 3-0 (25-18, 25-23, 25-17)

SECONDA GIORNATA

Pool Libertas Cantù-Kemas Lamipiel Santa Croce 3-2 (25-23, 24-26, 25-18, 19-25, 16-14)

WOW Green House Aversa-Tinet Prata di Pordenone 1-3 (25-22, 14-25, 24-26, 20-25)

Abba Pineto-Puliservice Acqua S. Bernardo Cuneo 0-3 (15-25, 20-25, 19-25)

Conad Reggio Emilia-Consoli Sferc Brescia 3-1 (24-26, 25-23, 25-22, 25-20)

TERZA GIORNATA

Consoli Sferc Brescia-Conad Reggio Emilia 3-1 (25-15, 25-18, 22-25, 25-21)

QUARTI DI FINALE

GARE DI ANDATA

Pool Libertas Cantù-Yuasa Battery Grottazzolina

Tinet Prata di Pordenone-Consar Ravenna

Delta Group Porto Viro-Puliservice Acqua S. Bernardo Cuneo

Consoli Sferc Brescia-Emma Villas Siena

GARE DI RITORNO

Yuasa Battery Grottazzolina-Pool Libertas Cantù

Consar Ravenna-Tinet Prata di Pordenone

Puliservice Acqua S. Bernardo Cuneo-Delta Group Porto Viro

Emma Villas Siena-Consoli Sferc Brescia

SEMIFINALI

Vincente Yuasa Battery Grottazzolina/Pool Libertas Cantù vs Vincente Consar Ravenna/Tinet Prata di Pordenone

Vincente Puliservice Acqua S. Bernardo Cuneo/Delta Group Porto Viro vs Vincente Emma Villas Siena/Consoli Sferc Brescia

FINALE

Vincente Semifinale 1 vs Vincente Semifinale 2