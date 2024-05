Scherma, CdM sciabola: tre azzurri eliminati agli ottavi di finale a Seoul

Nessun atleta italiano tra i migliori otto a Seoul, Corea del Sud, dove è andato in scena il Grand Prix FIE di sciabola. Nel femminile, le due azzurre che hanno fatto più strada sono state Martina Criscio e Michela Battiston, che si sono fermate agli ottavi di finale. La prima ha superato per 15-9 la connazionale Rebecca Gargano e per 15-14 un’altra italiana, Claudia Rotili; la seconda ha invece sconfitto prima l’ungherese Pusztai (15-8) e poi la francese Rioux (15-13). Agli ottavi, invece, sono arrivate due sconfitte rispettivamente per mano della bulgara Ilieva (15-9) e della francese Apithy-Brunet (15-12). Stop nel turno delle 32 Irene Vecchi e Claudia Rotili, rispettivamente 28^ e 30^ posizione. Più indietro, infine, tutte le altre: 36^ Chiara Mormile, 50^ Manuela Spica, 54^ Giulia Arpino, 56^ Rebecca Gargano, 63^ Benedetta Fusetti.

Epilogo simile nella prova maschile, dove l’unico a spingersi fino agli ottavi è stato Luca Curatoli. Vittorioso ai danni del coreano Sung per 15-9 e del francese Martine per 15-11, l’atleta delle Fiamme Oro si è dovuto inchinare al coreano Oh per 15-11. Out nel tabellone dei 32 invece Michele Gallo (19°), Giovanni Repetti (25°) e Mattia Rea (28°); 33° Luigi Samele, 53° Matteo Neri e 54° Enrico Berrè gli altri italiani. La Coppa del Mondo di sciabola riparte nel weekend del 17-19 maggio: le donne faranno tappa a Plovdiv, in Bulgaria; gli uomini a Madrid, in Spagna.