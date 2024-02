Challenge Cup 2023/2024, finale in salita per Monza: l’andata va al Projekt Varsavia per 3-1

Il primo atto della finale di Cev Challenge Cup maschile 2023/2024 va al Projekt Varsavia. Alla Torwar Hall COS della città polacca, i padroni di casa allenati da Piotr Graban si aggiudicano il match d’andata contro la Mint Vero Volley Monza per 3-1 (25-18, 21-25, 25-18, 25-19) al termine di una partita che quasi sempre comandata, ma che all’inizio del quarto set sembrava poter essere diretta verso il tie-break. I 16 punti di Arthur Szawrc e i 14 di Eric Loeppky non bastano alla squadra di Eccheli, che non ha trovato un Stephen Maar in una delle sue serate migliori. La testa, ora, è rivolta al ritorno in programma la prossima settimana tra le mura amiche, con Monza che dovrà trovare l’impresa per raggiungere l’ambito trofeo europeo.

LA PARTITA – Dopo i primi punti che danno vita a un sostanziale equilibrio, la squadra polacca trova il primo allungo su un paio di errori di Maar che consegnano il 6-3 alla formazione di casa. Da quel momento il Varsavia non perde più la testa del parziale. Grazie a un paio di attacchi a sego di Szwarc, Monza si rifà sotto fino al -1, ma la parte centrale e quella finale del set appartengono ai padroni di casa, bravissimi a neutralizzare gli attacchi avversari. Si conquistano addirittura sette palle set e chiudono alla seconda a disposizione per 25-18.

L’apertura della seconda frazione vede ancora una Monza in leggera difficoltà andare sotto prima 8-6, poi 12-9, con Eccheli costretto a chiamare l’ennesimo time-out. Questa volta la pausa ha un effetto positivo sulla testa dei giocatori brianzoli, che ritrovano la parità sul 16-16 e da quel momento riescono anche a piazzare il parziale che regala quattro set point verso il 25-21 finale.

Dopo un equilibrio che si sviluppa nella parte iniziale del terzo set, torna la confusione nell’attacco di Monza. Sembra un po’ la ripetizione della frazione inaugurale, con Maar e compagni che trovano o le mani del muro avversario o – per ovviare alla questione – finiscono per sbagliare in lunghezza. Coach Eccheli ci prova con qualche cambio, inserendo anche Takahashi, ma Varsavia si aggiudica il set 25-18.

Monza parte alla grande nel quarto set e con un Loeppky sugli scudi sale sul 5-1 e costringe l’head coach avversario a fermare il gioco. Il margine diventa di sei punti sul 10-4 dopo un attacco centrale di Galassi, ma Szalpuk e soci non mollano. Un punto alla volta tornano sotto e nella fase centrale del parziale trovano la parità. La formazione di casa prende sempre più fiducia e ogni attacco diventa vincente o quasi, con la difesa brianzola che non riesce a reagire. Un parziale enorme per Varsavia chiude il match sul 25-19.