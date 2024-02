F1 test Bahrain 2024, Leclerc: “Troppo presto per trarre conclusioni, prima mattina produttiva”

“Questa prima mattina di test è stata piuttosto produttiva, soprattutto in termini di chilometraggio percorso. Per quanto riguarda la prestazione è semplicemente troppo presto per giudicarle e trarre conclusioni”. Lo ha detto Charles Leclerc, pilota della Ferrari, al termine della prima giornata dei test di F1 in Bahrain: “Abbiamo condotto le prove che avevamo pianificato e tutto procede come da programma. Continueremo a lavorare e speriamo di avere altri due giorni produttivi in preparazione del Gran Premio”, ha aggiunto il monegasco, settimo nella sessione mattutina in cui è sceso in pista.