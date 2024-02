Bronzetti-Kasatkina oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Dubai 2024

Lucia Bronzetti se la vedrà contro Daria Kasatkina nel primo turno del WTA 1000 di Dubai 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città araba. La romagnola, sconfitta nel turno decisivo delle qualificazioni, ha potuto beneficiare del ripescaggio in qualità di lucky loser. Al debutto trova subito un’ostacolo molto complicato come la top quindici russa, giocatrice sempre dura da fronteggiare su questo tipo di superficie. Tra le due giocatrici non ci sono scontri diretti da registrare. Bronzetti, complice anche il ranking più elevato della propria avversaria, partirà largamente sfavorita secondo le quote dei bookmakers. In palio per la vincitrice c’è l’accesso al secondo turno contro una tra la cinese Lin Zhu oppure l’altra russa Anastasia Potapova.

Bronzetti e Kasatkina scenderanno in campo oggi (lunedì 19 febbraio). Le due giocatrici sono pianificate come quinto ed ultimo match di giornata sul Centre Court. Prima di loro il derby ucraino tra Anhelina Kalinina e Elina Svitolina, che daranno avvio alle operazioni non prima delle ore 16.00 italiane (le 19.00 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre al nuovo Sky Sport Plus (cliccare sul tasto verde del telecomando) per poter seguire anche le partite sui campi secondari. Disponibile pure una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il primo turno tra Bronzetti e Kasatkina, fornendo ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.