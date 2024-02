Tennis, quali sono i prossimi tornei di Jannik Sinner? Il calendario e la programmazione

Dopo aver vinto l’Australian Open, Jannik Sinner ha portato a casa anche l’Atp 500 di Rotterdam, consolidando la prima posizione della Race e restando imbattuto in questo 2024. La stagione però continua ed è vietato abbassare la guardia, perciò l’azzurro è già proiettati agli imminenti impegni. Ma quali sono i prossimi tornei che giocherà Jannik Sinner? Andiamo a scoprire insieme il calendario e la programmazione dell’aspirante numero uno al mondo, determinato a dare continuità a quest’ottimo inizio di stagione.

Come già aveva dichiarato, dopo il torneo di Rotterdam Sinner tornerà a casa dalla sua famiglia, a Sesto Pusteria, per riabbracciare i genitori, che ancora non ha visto dopo il trionfo di Melbourne. Si tratterà però di una toccata e fuga dato che il classe 2001 tornerà poi a Monte-Carlo per allenarsi e preparare al meglio i prossimi appuntamenti.

L’azzurro resterà a riposo per due settimane (quella del 19-25 febbraio e quella dal 26 febbraio al 3 marzo), saltando dunque tornei interessanti come Dubai e Acapulco, per poi tornare in campo in occasione del Masters 1000 di Indian Wells, in programma in California dal 6 al 17 marzo. Si tratterà del primo vero appuntamento dopo l’Australian Open (senza nulla togliere a Rotterdam), a cui parteciperanno tutti i migliori, e dunque Sinner vorrà farsi trovare pronto.

Al termine del torneo, non è previsto riposo dato che comincia subito un altro Masters 1000, sempre negli Stati Uniti, ma a Est, ovvero quello di Miami, in Florida. I due eventi formano il cosiddetto Sunshine Double e, a livello di prestigio, sono secondi solo agli Slam e alle Atp Finals. Fare bene, quindi, è quasi un imperativo e Jannik non vorrà lasciarsi sfuggire l’occasione. Più avanti Sinner, insieme a tutto il circuito Atp, tornerà in Europa per la stagione su terra rossa, ma ancora non sono uscite le entry list dei tornei. Verosimilmente, comunque, Jannik giocherà i Masters 1000 di Monte-Carlo, Madrid e Roma prima del tanto atteso Roland Garros.