Si alza il sipario sulla fase più calda dei campionati italiani di volley maschile e femminile, quella che assegnerà lo Scudetto 2025: si aprono i Playoff. Nel fine settimana dell’8 e 9 marzo, infatti, le migliori otto squadre della regular season di Serie A1 Femminile e Superlega scendono in campo per i quarti di finale. Tra gli uomini si inizia subito con partite che si preannunciano molto combattute, mentre tra le donne serviranno delle imprese per fermare le quattro big. Scopriamo dunque, di seguito, il format e tutti gli accoppiamenti dei quarti di finale dei Playoff Scudetto di volley maschile e femminile.

Conegliano, Milano, Scandicci e Novara per chiudere in fretta la pratica quarti

I quarti di finale dei Playoff Serie A1 Femminile si svolgono al meglio delle tre partite, con gara-1 e l’eventuale gara-3 da giocare sul campo della migliore classificata. Serie corte in cui gli errori pesano il doppio e proprio per questo il risultato non è scontato, anche se sembra difficile fermare le quattro big. La prima sfida, quella sulla carta più equilibrata, vede contrapposte Novara e Chieri, rispettivamente quarta e quinta. Le zanzare di Lorenzo Bernardi sono reduci dalle splendide vittorie contro Scandicci nell’ultima giornata di regular season e contro il Thy Istanbul nel turno infrasettimanale di Cev Cup. Le ragazze di coach Bregoli, invece, arrivano da tre sconfitte consecutive (contro Pinerolo e Milano in campionato e contro la retrocessa Roma nella finale di andata della Challenge Cup). Novara quindi sembra avere qualcosa in più in questo momento rispetto ad una Chieri parsa un po’ spenta nelle ultime uscite.

Punta alla partita perfetta Busto Arsizio, che deve vedersela con Scandicci, terza nella classifica di regular season. Le toscane hanno travolto Lodz nella sfida infrasettimanale di Champions, rialzando la testa dopo le sconfitte rimediate nei big match contro Milano e Novara. Bisogna però limitare gli errori per non farsi sorprendere dalle farfalle di Enrico Barbolini, che vogliono crescere di colpi dopo aver faticato nelle ultime partite contro squadre in lotta per la salvezza. Sta vivendo invece un buon momento Vallefoglia, capace di trascinare al tie-break sia Milano che Novara nelle ultime sfide di febbraio. Orro e compagne hanno finito la stagione regolare in crescendo e sanno bene di non dover abbassare la guardia contro le marchigiane, pronte ad approfittare degli errori altrui. Servirà un’autentica impresa a Bergamo, approdata a questi Playoff da ottava forza e dunque costretta a sfidare le campionesse di tutto di Conegliano, ancora imbattute in stagione.

Subito grandi sfide nei Playoff Superlega

I quarti di finale dei Playoff Superlega si svolgono invece al meglio delle cinque partite, con gara-1, gara-3 ed eventuale gara-5 sul campo della migliore piazzata in regular season. Le prime a scendere in campo sono Perugia e Modena. I Block Devils, dopo un breve momento di black-out, hanno infilato cinque vittorie consecutive chiudendo al secondo posto della classifica. I canarini sono stati invece molto altalenanti, ma le nette vittorie contro Taranto e soprattutto Milano nelle ultime due giornate di campionato hanno fatto crescere la fiducia. Servirà comunque una grande prestazione a Modena, così come a Cisterna, che se la deve vedere con la capolista Trento.

Si preannunciano ancor più combattute le sfide in programma domenica. Civitanova, molto cresciuta nel corso della stagione tanto da chiudere terza, deve vedersela con Milano. I meneghini, eliminati ai Playoff in Champions League, puntano tutto su questo finale di stagione e vogliono esaltarsi, vendicando le sconfitte rimediate nei tre precedenti stagionali con la Lube (in campionato e ai quarti di Coppa Italia). I precedenti sorridono anche a Verona, che in stagione ha sempre battuto Piacenza. Gli scaligeri di Rado Stoytchev, che per la prima volta nella storia hanno raggiunto la finale di Coppa Italia, vogliono continuare a macinare risultati positivi, ma dovranno limitare gli errori. I biancorossi hanno chiuso la regular season al quinto posto, alle spalle di Verona, ma sono pronti a dare il massimo per proseguire la corsa verso lo Scudetto.

Volley, quarti di finale Playoff Scudetto 2025: calendario e TV

Le partite dei quarti di finale dei Playoff Scudetto, sia maschili che femminili, saranno tutte trasmesse in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. Inoltre, alcune sfide verranno trasmesse in diretta tv in chiaro su Rai Sport (oltre che in streaming su Rai Play), mentre altre saranno visibili per gli abbonati a DAZN. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con cronache e risultati per non perdersi davvero alcuna emozione. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari e le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

GARA 1 – PLAYOFF A1 FEMMINILE

SABATO 8 MARZO

18:00 Igor Gorgonzola Novara vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Diretta Rai Play e volleyballworld.tv

DOMENICA 9 MARZO

16:00 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Bergamo – Diretta DAZN e volleyballworld.tv

17:00 Savino Del Bene Scandicci vs Eurotek Uyba Busto Arsizio – Diretta DAZN e volleyballworld.tv

19:00 Numia Vero Volley Milano vs Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia – Diretta Rai Sport e volleyballworld.tv

GARA 1 – PLAYOFF SUPERLEGA

SABATO 8 MARZO

16:00 Sir Susa Vim Perugia vs Valsa Group Modena – Diretta Rai Sport e volleyballworld.tv

20:30 Itas Trentino vs Cisterna Volley – Diretta DAZN e volleyballworld.tv

DOMENICA 9 MARZO

17:00 Cucine Lube Civitanova vs Allianz Milano – Diretta Rai Play e volleyballworld.tv

19:30 Rana Verona vs Gas Sales Bluenergy Piacenza – Diretta DAZN e volleyballworld.tv