Ancora gli svizzeri, sempre gli svizzeri: nella discesa maschile a Kvitfjell, penultimo appuntamento della Coppa del mondo 2024/2025 di sci alpino prima delle finali di Sun Valley, arriva un’altra tripletta elvetica dopo che ieri la squadra rossocrociata si è dovuta inchinare a Dominik Paris. In “gara-2” in Norvegia, a vincere è Franjo von Allmen con il tempo di 1:45.46, con un vantaggio di 28 centesimi su Marco Odermatt. Gran gara di von Allmen, che gestisce bene qualche sbavatura, soprattutto nella parte alta, recuperando precisione e soprattutto velocità nella seconda parte. In questo modo, Franjo tiene aperta la classifica di disciplina, visto che ora il distacco è di 83 punti: si deciderà tutto, quindi, nella prova che si terrà alle finali di Sun Valley.

A completare il podio è Stefan Rogentin, che con il pettorale numero 3 trova subito un buon feeling facendo la differenza soprattutto nella parte alta. Giù dal podio lo sloveno Miha Hrobat (+0.43) e il norvegese Adrian Smiseth Sejersted (+0.51) seguiti a ruota da Dominik Paris, ancora ampiamente il migliore degli italiani con un sesto posto a 59 centesimi dopo aver sofferto un po’ nella gestione delle sconnessioni. Non lontano dalla top-ten Florian Schieder, dodicesimo a +1.26. 23esimo Christof Innerhofer a +2.20.

L’ordine di arrivo della discesa maschile di Kvitfjell

Franjo von Allmen (SUI) 1:45.46 Marco Odermatt (SUI) +0.28 Stefan Rogentin (SUI) +0.38 Miha Hrobat (SLO) +0.43 Adrian Smiseth Sejersted (NOR) +0.51 Dominik Paris (ITA) +0.59 James Crawford (CAN) +0.87 Vincent Kriechmayr (AUT) +1.01 Justin Murisier (SUI) +1.05 Stefan Eichberger (AUT) +1.08

12. Florian Schieder (ITA) +1.26

23. Christof Innerhofer (ITA) +2.20

Le parole degli azzurri

“Il dominio degli svizzeri? Un po’ dà fastidio, ma cosa si può fare? Sciare meglio, sì – esordisce Schieder ai microfoni di Rai Sport –. Oggi per me è andata meglio di ieri. Ho provato a dare il massimo, sopra ho fatto qualche errorino, su questa pista li paghi tanto. Sotto meglio, ho fatto una buona manche”.

“Oggi le sensazioni sono state migliori perché c’era più risposta dagli sci, ma non ho sciato bene, non sono stato abbastanza fluido – sono invece le parole di Paris –. Ho fatto errori dalla cima al fondo, non sono mai riuscito ad andare a tempo con le onde. È un peccato, era una bella possibilità. 59 centesimi di ritardo? Pensavo addirittura peggio. Vincono sempre gli svizzeri, è un peccato che non ci sia nessuno che li batte, dobbiamo darci da fare tutti. Domani c’è il Super-G su una pista che so come affrontare, vedremo”.

Le pagelle della discesa di Kvitfjell

FRANJO VON ALLMEN, 9: il suo obiettivo, oggi, era battere Odermatt e tenere aperta la questione classifica di specialità. Missione compiuta con una prova di gran carattere.

MARCO ODERMATT, 8: certo, chiudere la questione con un turno di anticipo rispetto alle finali sarebbe stato un gran risultato, ma Odi non può certo lamentarsi. Non preciso nella parte alta, recupera negli ultimi due settori ma non basta per battere il connazionale.

STEFAN ROGENTIN, 8: parte con il pettorale numero 3 e trova subito un bel feeling, distinguendosi in particolare nella prima parte di gara.

DOMINIK PARIS, 7: l’azzurro nel post gara ammette di aver fatto una gara con diverse imprecisioni, mancando una buona chance. Un peccato, ma la gara rimane di alto spessore.

FLORIAN SCHIEDER, 7: le condizioni della neve, e anche di visibilità, peggiorano a mano a mano che si sale di pettorale, ma l’azzurro, nonostante una partenza indecisa, porta a casa un’ottima prova sfiorando la top-10.