Volley, ultima giornata A1 Femminile 2023/2024: Conegliano resta imbattuta, Bergamo strappa un punto a Scandicci e si salva

Conegliano fa 26 su 26: le venete vincono 3-1 (22-25, 25-20, 25-20, 25-19) sul campo di Busto Arsizio nella partita dell’ultima giornata di ritorno della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. La formazione di Enrico Barbolini scende in campo determinata e mette in difficoltà la corazzata veneta, ma non abbastanza per firmare l’impresa davanti al proprio pubblico nell’ultimo turno della stagione regolare. Daniele Santarelli schiera una formazione rimaneggiata, mettendo in campo alcune titolari nei momenti decisivi per non rischiare dopo aver perso il primo set. Non la migliore partita per le pantere, che comunque chiudono la regular season con 26 successi in altrettante partite e rimangono imbattute in stagione. Di seguito, la cronaca di Uyba Volley Busto Arsizio-Prosecco Doc Imoco Conegliano ed i risultati di tutte le partite dell’ultimo turno di regular season.

RIVIVI IL LIVE DI BUSTO ARSIZIO-CONEGLIANO

IL TABELLONE COMPLETO DEI PLAYOFF SCUDETTO

QUARTI DI FINALE PLAYOFF SCUDETTO: PROGRAMMA, ORARI E TV

CALENDARIO COMPLETO PLAYOFF SCUDETTO: DATE, ORARI E TV

REGULAR SEASON: TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

LA CRONACA DI BUSTO ARSIZIO-CONEGLIANO

Enrico Barbolini (Busto Arsizio) inizia con Boldini, Bracchi opposto, Lualdi e Sartori al centro, Carletti e Piva in banda, Zannoni il libero. Daniele Santarelli (Conegliano) risponde con Bugg, Piani opposto, Squarcini e Lubian al centro, Lanier e Gennari schiacciatrici, De Gennaro il libero. Nel primo set le padrone di casa iniziano con il piede giusto (9-4), ma la corazzata veneta sale di colpi e si rifà sotto rapidamente (10-8). La lotta prosegue punto a punto (14-13), poi le farfalle tentano un nuovo allungo (20-17). Conegliano non molla (21-20), ma le ragazze di Barbolini non perdono lucidità (23-20) e vanno a prendersi il set (25-22).

Nel secondo set le pantere di Daniele Santarelli scendono in campo più concentrate (4-6), ma le padrone di casa rispondono (9-9) dando ancora spettacolo. Poi Lanier sali di colpi e trascina le ospiti (13-15), che nel finale allungano (19-22) e vanno a prendersi il set (20-25) che pareggia i conti. Nel terzo set Conegliano passa in vantaggio grazie a due ace consecutivi di Lanier (8-9), ma le padrone di casa rimangono incollate (14-14). Qualche errore di troppo delle bustocche favorisce le pantere (14-17), che non si fanno sorprendere (17-18) e nel finale allungano ancora (17-21) fino alla chiusura del set (20-25). Nel quarto set le venete provano subito a scappar via (3-6), le padrone di casa non ci stanno e sfruttano il braccio caldo di Lualdi per ribaltare la situazione (10-8). Le pantere però non mollano (12-12) e ancora una volta nel finale sferrano l’attacco decisivo (17-20), per poi andare a prendersi il set (19-25) che vale la vittoria.

A1 FEMMINILE 2023/2024: I RISULTATI DELL’ULTIMA GIORNATA DI REGULAR SEASON

Non riesce l’impresa alla Trasportipesanti Casalmaggiore, che con le prestazioni delle ultime giornate, dopo aver rischiato la retrocessione, stava addirittura sperando nei Playoff. La rimonta delle ragazze di Lorenzo Pintus si ferma al nono posto vista la sconfitta nell’ultima giornata sul difficile campo della Reale Mutua Fenera Chieri ’76, che vince 3-0 (25-18, 25-15, 25-21) e consolida il quinto posto in classifica. Successo interno anche per la Wash4green Pinerolo, che supera 3-0 (25-14, 26-24, 25-19) l’Itas Trentino di Davide Mazzanti, già condannata alla retrocessione. Le piemontesi di Michele Marchiaro chiudono così la regular season al sesto posto della classifica e se la vedranno con Milano nei quarti dei Playoff. L’Allianz Vero Volley, infatti, crolla sul campo della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, capace di imporsi 3-0 (27-25, 25-19, 25-22), e chiude al terzo posto della classifica.

Grande successo interno anche per l’Aeroitalia Smi Roma di Giuseppe Cuccarini, che supera 3-1 (25-21, 19-25, 25-23, 25-12) l’Igor Gorgonzola Novara e si assicura così l’accesso ai Playoff Scudetto. Il Bisonte Firenze, nonostante l’assenza di Ilaria Battistoni a causa del grave infortunio, festeggia davanti al proprio pubblico sconfiggendo 3-1 (24-26, 25-22, 25-20, 25-21) la Honda Olivero S. Bernardo Cuneo. La formazione piemontese lotta ma non riesce a strappare punti: Signorile e compagne chiudono al tredicesimo posto e salutano la massima serie del campionato. La Volley Bergamo 1991, infatti, getta il cuore oltre l’ostacolo contro la Savino Del Bene Scandicci e guadagna una posizione, centrando la salvezza all’ultimo respiro. Le rossoblù perdono la sfida contro le toscane per 2-3 (25-21, 25-22, 19-25, 17-25, 9-15), ma conquistano quel punto che consente loro di superare Cuneo in classifica.