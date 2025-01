Prosegue anche nella 18esima giornata della Serie A1 Femminile 2024/25 la marcia da imbattute della Prosecco Doc Imoco Conegliano. Nella sfida del turno infrasettimanale contro la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia arriva infatti il successo per 3-1 (25-16, 25-18, 22-25, 25-19) da parte delle Pantere: la formazione allenata da coach Daniele Santarelli centra così la vittoria numero 17 e tocca quota 51 punti in classifica, nettamente al comando della graduatoria anche con una gara in meno rispetto alle inseguitrici.

La cronaca di Conegliano-Vallefoglia

Primo set sul velluto per le padrone di casa, che fin da subito scappano via nel punteggio trascinate da Haak e Zhu Ting. Vallefoglia riesce a rientrare fino al -3 grazie ad una difesa solida, con Carletti che firma il 16-13. A questo punto però per Conegliano sale in cattedra Gabi, che con un pallonetto e una poderosa parallela ristabilisce le distanze; Haak fa il resto regalando alla sua squadra i set point, poi ci pensa Vallefoglia con un errore in battuta a chiudere 25-16. Ancora più netto l’andamento del secondo parziale, con le ragazze di Santarelli che allungano in avvio e non si guardano più indietro: alla fine chiude Isabelle Haak 25-18 per il 2-0.

Nel terzo set arriva la reazione della squadra marchigiana, trascinata da una Erblira Bici in formato deluxe. Le ospiti mantengono il vantaggio nella prima metà di set, poi Haak e Zhu riportano sotto Conegliano. Bici però è immarcabile, poi Weitzel trova una serie di primi tempi a segno e ristabilisce il vantaggio; Giovannini gioca con le mani del muro e trova due set point, ed è ancora Bici a convertire il primo con un ace: 25-22 e Vallefoglia che prova a rimanere in partita. Con l’inerzia a favore le ospiti restano in scia anche nel quarto set, ma Conegliano ingrana le marce alte nella seconda metà di parziale e allunga anche grazie a due muri consecutivi di Chirichella. Si chiude 25-19 e la Imoco può esultare ancora.

Le altre sfide di giornata

Si conferma saldamente al secondo posto della classifica la Savino Del Bene Scandicci, che sul campo di Talmassons cede il primo set ma poi rimonta e porta a casa i tre punti grazie ad un 3-1 anche piuttosto netto a livello di punteggio. Cade invece l’Igor Gorgonzola Novara, che esce sconfitta 3-1 dal derby piemontese contro Cuneo e si fa raggiungere in classifica dalla Numia Vero Volley Milano. La formazione meneghina si è infatti imposta 3-1 in casa di Firenze e con una gara ancora da recuperare torna in corsa per il secondo posto. Completano il quadro di giornata i successi esterno di Pinerolo (3-1 a Perugia) e Chieri (3-0 a Busto Arsizio), mentre Bergamo stende tra le mura amiche Roma per 3-0.

La classifica della Serie A1 di volley femminile 2024/25

Prosecco Doc Imoco Conegliano 51 pt (17V-0P) Savino Del Bene Scandicci 45 pt (15V-3P) Igor Gorgonzola Novara 38 pt (14V-4P) Numia Vero Volley Milano 38 pt (13V-4P) Bergamo 33 pt (11V-7P) Reale Mutua Fenera Chieri ’76 32 pt (12V-6P) Eurotek Uyba Busto Arsizio 29 pt (10V-7P) Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia 23 pt (7V-11P) Wash4green Pinerolo 21 pt (7V-10P) Il Bisonte Firenze 14 pt (5V-13P) Bartoccini-Mc Restauri Perugia 14 pt (4V-14P) Honda Olivero Cuneo 14 pt (4V-14P) Smi Roma Volley 10 pt (3V-15P) Cda Volley Talmassons Fvg 10 pt (2V-16P)

I risultati della 18esima giornata della Serie A1 di volley femminile

Il Bisonte Firenze vs Numia Vero Volley Milano 1-3 (20-25, 25-22, 17-25, 21-25)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia vs Wash4green 1-3 (26-28, 25-23, 17-25, 15-25)

Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia 3-1 (25-16, 25-18, 22-25, 25-19)

Honda Olivero Cuneo vs Igor Gorgonzola Novara 3-1 (24-26, 25-22, 26-24, 25-21)

Eurotek Uyba Busto Arsizio vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 0-3 (22-25, 20-25, 22-25)

Bergamo vs Smi Roma Volley 3-0 (25-20, 25-21, 25-18)

Cda Volley Talmassons Fvg vs Savino Del Bene Scandicci 1-3 (25-20, 25-21, 25-18)