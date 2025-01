La diretta testuale della sfida tra Conegliano e Vallefoglia, match valido per la 18ª giornata di Serie A1 di volley femminile 2024/2025. Le pantere di Daniele Santarelli stanno continuando, anche in questo avvio di 2025, a dominare il campionato. De Gennaro e compagne occupano il primo posto in classifica con 48 punti e sei lunghezze di vantaggio su Scandicci seconda con anche una partita in più da giocare. L’Imoco arriva dal convincente successo in casa di Bergamo e dalla vittoria 3-0 in casa di Mladost in Champions League, uno degli obiettivi stagionali insieme alla Coppa Italia, dove in semifinale affronterà Novara. Al PalaVerde arriva Vallefoglia, che ha battuto sabato scorso Talmassons in casa e si trova all’ottavo posto, ultimo buono per disputare i playoff, con cinque punti di vantaggio su Pinerolo. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20.00. “Dobbiamo fare bene le cose semplici e ridurre drasticamente il numero degli errori, stiamo lavorando in palestra in quest’ottica e il match di domani sarà indicativo in questo senso. Abbiamo giocato da poco contro Vallefoglia e quindi ci sarà curiosità per vedere cosa cercheranno di fare di diverso rispetto a pochi giorni fa, hanno una squadra che sta facendo un buon campionato e stanno recuperando atlete come Lee che per loro sono importanti. Ho fatto parecchio turnover nelle ultime partite, ma in generale l’ho fatto in tutta la stagione, ora è il momento di fare meno cambi per recuperare la fisionomia di squadra in vista dei prossimi impegni”, le parole di Santarelli prima del match. Sportface vi terrà aggiornati in tempo reale, pallone per pallone, durante la sfida tra Conegliano e Vallefoglia.

