Grandi emozioni al Pala Megabox di Pesaro per la partita Vallefoglia-Novara, valevole per la dodicesima giornata di andata di Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. 2-3 (29-27, 16-25, 17-25, 25-23, 17-19) il punteggio finale, con le zanzare di Lorenzo Bernardi che hanno annullato un match e si sono imposte al tie-break. Decisiva Tatiana Tolok, che ha messo a referto ben 36 punti ed ha fornito un contributo decisivo per mandare ko la squadra di Andrea Pistola, reduce dalla sconfitta infrasettimanale al quinto set a Milano. Nono successo in stagione per Novara, che consolida il quarto posto in classifica.

COPPA ITALIA: LE SQUADRE QUALIFICATE

TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

SERIE A1 FEMMINILE 2024/2025: FORMULA E REGOLAMENTO

VOLLEY FEMMINILE, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE