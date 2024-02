Volley, Serie A1 Femminile 2023/2024: Milano lascia un punto a Pinerolo, colpo Busto Arsizio

La Prosecco Doc Imoco Conegliano non si ferma: vittoria per 3-0 (25-17, 25-14, 25-21) contro la Volley Bergamo 1991 nell’ottava giornata di ritorno della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. Ampio turnover per le pantere, che scendono in campo con Bugg, Piani, Lanier, Gennari, De Kruijf, Squarcini e De Gennaro il libero, ma poco cambia. Partita dominata dalla formazione di Daniele Santarelli, che concede qualcosa solo nella terza frazione e rimane così imbattuta in stagione, consolidando il primato in classifica. Le ragazze di Alberto Bigarelli (Gennari, Lorrayna Da Silva, Davyskiba, Nervini, Butigan, Melandri, Cecchetto il libero nel 6+1 iniziale) entrano in partita troppo tardi e non riescono a fermare le fortissime avversarie. Tra le gialloblù spiccano i 14 punti di Alessia Gennari (MVP del match) ed i 12 di Federica Squarcini, mentre alle bergamasche non sono bastati i 12 punti di Anna Davyskiba, unica in doppia cifra. Di seguito, ecco tutti i risultati delle partite della ventunesima giornata della regular season di Serie A1 Femminile 2023/2024.

Serie A1 Femminile 2023/2024 volley: le altre partite dell’ottava giornata

L’ampio turnover non premia altrettanto l’Allianz Vero Volley Milano, che lascia un punto sul campo della Wash4green Pinerolo vincendo al tie-break (23-25, 25-18, 22-25, 25-19, 15-10). La formazione di Marco Gaspari (che sceglie Orro, Malual, Heyrman, Bajema, Candi, Cazaute, Castillo libero) fatica a trovare ritmo in avvio di match, sembra rilanciarsi con un secondo set dominato, ma le padrone di casa si riportano in vantaggio. Milano recupera lo svantaggio nel quarto set e rinvia tutto al tie-break, dove le pinelle rimangono senza benzina e cedono il passo. Alle piemontesi di Michele Marchiaro non bastano i 17 punti di Indre Sorokaite ed i 16 di Yasmina Akrari, mentre tra le lombarde spiccano i 26 punti di Adhuoljok Malual, MVP del match, ed i 21 di Helena Cazaute.

Successo in trasferta anche per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, che supera 3-1 (29-27, 21-25, 25-20, 25-14) l’Itas Trentino. A trascinare le ragazze di Giulio Bregoli una strepitosa Avery Skinner, autrice di ben 27 punti, e Camilla Weitzel, MVP del match con 12 punti siglati. Alla formazione di Davide Mazzanti, ormai condannata alla retrocessione, non sono bastati invece i 15 punti di Francesca Michieletto per strappare punti. Strepitosa vittoria casalinga invece per la Uyba Volley Busto Arsizio, che batte Il Bisonte Firenze per 3-1 (25-16, 25-20, 20-25, 25-18). Premio MVP a Rebecca Piva, che con 18 punti messi a segno trascina le farfalle assieme a Martina Bracchi (16 punti). Alle bisontine invece non bastano i 22 punti di Mayu Ishikawa ed i 14 punti di Kendall Kipp.