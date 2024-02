Basket, Serie A2: Trieste trionfa in casa su Agrigento per 73-57

Nella giornata del 25 febbraio prosegue la fase a orologio del campionato di Serie A2 2023/24, con la conclusione della seconda giornata. In trasferta, Rieti vince su Orzinuovi per solo un possesso, in un match terminato 72-74. Vittoria fuori casa anche per Cantù, che riesce a piegare Nardò sul parquet di casa per 75-80. Trieste invece gioisce nel proprio palazzetto con una vittoria di misura su Agrigento, partita terminata 73-57. Infine, Vigevano vince sul campo di Verona per 75-84. La Serie A2 torna in campo il 6 marzo per recuperare il match tra Latina e Udine della seconda giornata.