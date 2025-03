Grandissimo spettacolo in gara-2 delle semifinali Scudetto al Palazzo Wanny di Firenze, dove la Numia Vero Volley Milano ha vinto in casa della Savino del Bene Scandicci portandosi così sul 2-0 nella serie che mette in palio un posto nella Finale Scudetto. Vittoria al tiebreak del quinto set per le ragazze di coach Lavarini, che si sono imposte con i parziali di 23-25, 23-25, 25-23, 25-20, 13-15 al termine di una vera e propria battaglia punto a punto.

Alle toscane di coach Gaspari non sono bastati i 38 punti di una sensazionale Ekaterina Antropova, per distacco miglior marcatrice del match. Dall’altra parte Paola Egonu mette a referto 23 punti ma ci sono anche i 17 punti a testa di Nika Daalderop e di Hena Kurtagic, con quest’ultima capace di fare la differenza nei pressi della rete con ben 7 muri vincenti. Adesso l’appuntamento è con gara-3 per domenica prossima alle ore 17:00, quando Milano avrà la prima occasione di chiudere la serie.

In ogni caso sarà un’altra grande partita, tra due squadre che non a caso tra qualche settimana saranno protagoniste insieme a Conegliano di una Final Four di Champions League a fortissime tinte azzurre.

SERIE A1 FEMMINILE 2024/2025: FORMULA E REGOLAMENTO

VOLLEY FEMMINILE, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE

UN 2024 DA RICORDARE: FINALMENTE L’ORO OLIMPICO E TANTI TROFEI CON I CLUB

La cronaca della partita

Il primo set si apre con il break di Scandicci, avanti 4-2 con l’ace di Antropova. Ben presto però è Milano a cercare l’allungo, sfruttando un grande attacco della solita Egonu e anche un paio di imperfezioni delle padrone di casa. Le meneghine così si portano avanti 9-6, con le toscane che riescono a rientrare sul 13-13 salvo poi tornare in difficoltà ancora sotto i colpi di una scatenata Egonu. Coach Gaspari si trova dunque a chiamare timeout sul 13-16, ma Kurtagic fa toccare a Milano anche il +6 per quello che sembra il momento chiave del set. Come già accaduto in gara-1 Scandicci torna sotto con sprazzi di grandissimo volley, ma alla fine Egonu mette a terra il 23-25 che permette a Milano di portarsi avanti.

La reazione di Scandicci è rabbiosa, con due ace di Antropova in avvio di secondo set che portano al 4-0 iniziale in favore delle toscane. Milano però non si scompone e in pochi minuti sistema tutto, complice anche un paio di ricezioni negative da parte della Savino del Bene. Si torna subito pari sul 6-6, con le due squadre che lottano punto a punto senza esclusione di colpi. Herbots firma il 13-11 in favore delle padrone di casa, dando il via al break che porta la firma di Antropova. Scandicci tocca di nuovo il +4, ma il copione si ripete con la discontinuità delle toscane che alternano grandi cose a errori assolutamente evitabili. Si decide tutto in volata e stavolta è Daalderop a mettere a terra il pallone che bissa il 23-25 del primo parziale.

Milano che parte fortissimo anche nel terzo set, con due muri consecutivi ai danni di Antropova per il 4-1 delle meneghine. All’uscita del timeout però le toscane reagiscono alla grande, con quattro punti consecutivi che inducono Lavarini a chiamare a sua volta il timeout. L’attacco di Scandicci continua a basarsi quasi solo su Antropova, che cerca di tenere in partita le sue compagne. Con grande cuore le ragazze di coach Gaspari tengono botta e resistono alla rimonta di Milano, con Nwakalor che mette a segno tre punti consecutivi che propiziano il 25-23 con cui Scandicci prolunga la partita.

Antropova e compagne ci credono e anche nel quarto set guadagnano più volte il break di vantaggio, toccando anche il +4 sul 13-9. Kurtagic però fa la voce grossa a muro e riporta sotto Milano, che torna ad affidarsi anche a Egonu nelle fasi calde del set. La Vero Volley si porta avanti 19-20, a cinque punti dalla vittoria, ma senza fare i conti con una Antropova a tratti incontenibile: l’azzurra mette a segno l’ennesimo ace e altri due attacchi vincenti, portando Scandicci sul 22-20. La russa naturalizzata italiana non si ferma più e batte anche il videocheck, con Da Silva che completa l’opera per il 25-20 che porta gara-2 al tiebreak.

Quinto set che assume ben presto i contorni di una vera e propria battaglia punto a punto, con Antropova che continua a trascinare Scandicci e tutto il pubblico del Palazzo Wanny. Scambi spettacolari si susseguono, con Milano che difende praticamente tutto grazie a Sylla e soprattutto Fukudome riuscendo con il muro ad arrivare in vantaggio 8-6 al timeout. Antropova cerca ancora di fare la differenza al servizio, ma Daalderop interrompe il turno di servizio portando Milano sul 12-9. Sembra fatta, ma Scandicci non ci sta e riesce a tornare sotto per un emozionante arrivo in volata. Il muro di Ognjenovic fa esplodere il pubblico di casa e porta al timeout di coach Lavarini sul 13-13. Alla fine però Milano la spunta con Kurtagic e con il mani-out di Egonu, che ammutolisce il Pala Wanny e porta la serie sul 2-0.

Programma e TV semifinali Playoff A1 Femminile 2025

Le partite delle semifinali saranno tutte trasmesse in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. Inoltre, alcuni match verranno trasmessi in diretta tv in chiaro sui canali Rai (oltre che in streaming su Rai Play), mentre altre saranno visibili per gli abbonati a DAZN. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con cronache e risultati. Le semifinali dei Playoff Scudetto di Serie A1 Femminile 2024/2025 si svolgono al meglio delle cinque gare: ecco il programma dettagliato con date e orari delle due serie e le informazioni per vedere in diretta le partite.

SABATO 22 MARZO (Gara-1)

Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Igor Gorgonzola Novara 3-0 (25-17, 25-16, 25-13)

DOMENICA 23 MARZO (Gara-1)

Numia Vero Volley Milano vs Savino Del Bene Scandicci 3-0 (25-19, 25-22, 25-21)

SABATO 29 MARZO (Gara-2)

17:00 Igor Gorgonzola Novara vs Prosecco Doc Imoco Conegliano 3-0 (25-19, 25-20, 25-23)

DOMENICA 30 MARZO (Gara-2)

20:30 Savino Del Bene Scandicci vs Numia Vero Volley Milano 2-3 (23-25, 23-25, 25-23, 25-20, 13-15)

DOMENICA 6 APRILE (Gara-3)

15:20 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta Rai Due, DAZN e volleyballworld.tv

17:00 Numia Vero Volley Milano vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta DAZN e volleyballworld.tv

MERCOLEDI’ 9 APRILE (eventuale Gara-4)

12-13 APRILE (eventuale Gara-5)

Playoff Challenge, Chieri in finale contro una tra Pinerolo e Vallefoglia

Parallelamente alle semifinali Scudetto, prosegue anche il programma dei Playoff Challenge di Serie A1. La prima squadra a staccare il pass per la finale è la Reale Mutua Fenera Chieri, che dopo il 3-0 di gara-1 ha battuto Perugia per 3-2 con i parziali di 25-19, 16-25, 17-25, 25-22, 15-11. In virtù del piazzamento nella stagione regolare, le piemontesi accedono direttamente alla finale del prossimo 5 aprile dove avranno anche il vantaggio del fattore campo.

A giocarsi l’altro posto nell’atto conclusivo del mini-torneo che mette in palio i piazzamenti dal quinto al dodicesimo posto saranno Pinerolo e Vallefoglia. La Wash4green ha infatti battuto per la seconda volta consecutiva Busto Arsizio al tie-break del quinto set, a testimonianza di una doppia sfida davvero molto equilibrata. Mercoledì sarà quindi semifinale contro Vallefoglia, che dopo il 3-0 dell’andata batte Bergamo al tie-break con i parziali di 23-25, 25-20, 25-23, 21-25, 15-9. Una sfida che nella seconda parte ha avuto ben poco da dire, dal momento che Vallefoglia con la vittoria del secondo set era già certa del passaggio del turno.