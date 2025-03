Marcell Jacobs è costretto a uno stop. L’atleta azzurro non parteciperà ai primi impegni stagionali a causa di una lesione al retto femorale sinistro, riscontrata da una seconda risonanza magnetica effettuata dopo l’infortunio di Miami, risalente a dieci giorni fa. L’oro nei 100 metri dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, dovrà saltare il debutto stagionale. E’ accertato che Jacobs non sarà presenta alle due tappe cinesi di Diamond League, in programma a Xiamen e a Shanghai rispettivamente il 26 aprile e il 3 maggio. Inoltre, è escluso che vedremo lo sprinter delle Fiamme Gialle alle World Relays – il Mondiale di staffette – atteso a Guangzhou tra il 10 e l’11 maggio.

Gli azzurri che invece parteciperanno alla rassegna iridata inizieranno domani la preparazione presso lo stadio ‘Paolo Rosi’ di Roma. Saranno presenti gli atleti della 4×100 e della 4×400, che lavoreranno per arrivare nella miglior condizione possibile ai Mondiali di staffette, che metterà in palio la qualificazione per i Campionati mondiali di Tokyo, attesi per il prossimo settembre. Tra gli atleti in partenza pr Guangzhou c’è anche Zaynab Dosso, campionessa europea indoor e argento mondiale dei 60 metri.

IL CALENDARIO DELLA DIAMOND LEAGUE

26 aprile – Diamond League Xiamen Xiamen, Repubblica Popolare di Cina

3 maggio – Diamond League Shanghai/Suzhou Shanghai, Repubblica Popolare di Cina

16 maggio – Doha Diamond League Doha, Qatar

25 maggio – Meeting international Mohammed-VI Rabat, Marocco

6 giugno – Golden Gala Roma, Italia

12 giugno – Bislett Games Oslo, Norvegia

15 giugno – Bauhaus-Galan Stoccolma, Svezia

20 giugno – Meeting de Paris Parigi, Francia

5 luglio – Prefontaine Classic Eugene, Stati Uniti d’America

11 luglio – Herculis Stadio Louis II, Monaco

19 luglio – London Grand Prix Londra, Regno Unito

16 agosto – Memorial Kamila Skolimowska Slesia, Polonia

20 agosto – Athletissima Losanna, Svizzera

22 agosto – Mémorial Van Damme Bruxelles, Belgio

27-28 agosto – Weltklasse Zurich Zurigo, Svizzera