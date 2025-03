Il Napoli batte il Milan al Maradona e risponde all’Inter, tornando a -3 e restando aggrappato alla corsa scudetto che perde invece per strada oggi l’Atalanta. Sarà un duello ristretto a partenopei e nerazzurri da qui alla fine del campionato, mentre nelle ultime otto giornate di questa avvincente Serie A i rossoneri, che perdono ancora e continuano a deludere, dovranno provare a salvare un piazzamento europeo, e che questo possa essere quello in Champions League continua a essere sempre più complicato visto che le altre corrono. Finisce 2-1 con i gol di Politano e Lukaku per i padroni di casa, si svegliano troppo tardi gli ospiti che sprecano un rigore con Gimenez e poi segnano con Jovic quando non c’era più abbastanza tempo per rimediare.

IL RACCONTO DEL MATCH

Avvio davvero disastroso quello del Milan e i rossoneri vanno sotto dopo nemmeno un minuto: clamorosa incomprensione tra Theo Hernandez e Pavlovic e così Politano, su un grande assist di Di Lorenzo, può controllare e calciare all’angolino, firmando il vantaggio partenopeo. La squadra di Conte spinge a caccia del raddoppio e dimostra di essere entrata in campo con la cattiveria di chi voleva rispondere all’Inter senza se e senza ma, il 2-0 arriva così al 20′ di gioco: palla persa da Abraham in uscita, Gilmour recupera e serve Lukaku che in area, pur calciando sporco, batte Maignan. Nessuna reazione da parte del Diavolo, e così ci deve pensare Conceicao coi cambi: Leao entra all’intervallo, Gimenez poco dopo. Proprio il messicano ha la grande chance con il calcio di rigore concesso per fallo di Billing su Theo, ma si fa ipnotizzare da Meret. In ogni caso, l’ultimo quarto d’ora rossonero è di assalto puro e il neo entrato Jovic, rispolverato per l’occasione, firma il 2-1. Tanta pressione da parte del Milan nel recupero, c’è anche Maignan che sale per la superiorità numerica, ma alla fine il Napoli resiste e porta a casa una vittoria preziosissima che riporta gli azzurri a -3 dall’Inter e dunque in piena corsa scudetto a otto giornate dalla fine, mentre per i rossoneri la classifica dice nono posto e distanza siderale dalla zona Champions.

LE PAGELLE E IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret 7.5; Di Lorenzo 7, Rrahmani 6.5, Buongiorno 6.5, Olivera 7; Gilmour 7, Lobotka 6.5 (36’st Juan Jesus sv), Anguissa 6.5 (20’st Billing 5); Politano 7.5 (40’st Ngonge sv), Lukaku 7.5 (40’st Simeone sv), Neres 6.5 (40’st Mazzocchi sv). In panchina: Scuffet, Turi, Esposito, Marin, Hasa, Okafor, Raspadori. Allenatore: Conte 6.5.

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Walker 5 (34’st Jimenez sv), Gabbia 5, Pavlovic 5, Hernandez 6.5; Bondo 5.5 (1’st Leao 6.5), Fofana 5; Pulisic 5 (34’st Jovic 7), Reijnders 5.5, Joao Felix 5 (10’st Chukwueze 6); Abraham 5 (10’st Gimenez 5). In panchina: Sportiello, Torriani, Florenzi, Terracciano, Thiaw, Tomori, Sottil. Allenatore: Conceicao 5.5.

ARBITRO: Sozza di Seregno 6.

RETI: 2’pt Politano, 19’pt Lukaku, 39’st Jovic.

NOTE: cielo sereno, campo in buone condizioni. Al 24’st Meret para un calcio di rigore a Gimenez. Ammoniti: Lukaku, Jimenez, Conceicao (all.), Conte (all.). Angoli 2-6. Recupero: 2′, 5′.