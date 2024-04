Volley, finale scudetto Serie A1 femminile: Scandicci fa l’impresa in gara1, successo 3-2 in casa di Conegliano

In gara1 della finale scudetto di Serie A1 Tigotà 2023/2024 di volley femminile la Savino Del Bene Scandicci sbanca 3-2 (25-22, 16-25, 25-22, 24-26, 17-15) il campo della Prosecco Doc Imoco Conegliano, e si porta avanti 1-0 nella serie. Fattore campo subito rovesciato dunque, grazie ad una prova stoica da parte delle ragazze di Barbolini, che non si sono mai arrese e hanno trovato una rimonta che sembrava insperata nel tie break decisivo. Prima sconfitta interna in stagione per le Pantere, che non perdevano davanti al proprio pubblico da gara3 delle finali dello scorso anno con Milano. La serie si sposta ora a Scandicci per il secondo episodio, in programma sabato 20 aprile alle ore 20.30.

LA CRONACA DEL MATCH – L’avvio di gara è a favore della formazione ospite, che grazie a Nwakalor, Zhu e Antropova si porta sul 9-5. Le padrone di casa però reagiscono e tornano in scia, e grazie all’ace di Lubian mettono la testa avanti. Il set scorre in grande equilibrio con le due punte di diamante (Antropova e Haak) sugli scudi da entrambe le parti. Un primo tempo a segno di Fahr vale il 21-20 per Conegliano, ma una serie al servizio con tre ace dell’italo-russa regala il primo set a Scandicci per 25-22. Nel secondo parziale l’inizio è equilibrato, ma una serie al servizio di Lubian spacca il set e manda Conegliano a +5. La Savino Del Bene prova a rimanere in scia ma Plummer prima e Haak poi con tre ace consecutivi regalano il 25-16 alle Pantere, che impattano sull’1-1 nel computo dei set. Nel terzo set è Conegliano a partire forte, ma piano piano Scandicci ricuce lo strappo e si riporta a contatto. Zhu e Herbots rispondono a Haak e Fahr, e il parziale prosegue in grande equilibrio. Nella fase finale sale ancora in cattedra Antropova e trova il 25-22 che porta avanti la squadra di Barbolini.

Scandicci con l’inerzia a favore parte forte anche nel quarto set e con una Herbots salita di livello allunga sul 13-8. Robinson–Cook riporta sotto le Pantere, che continuano a fare da elastico in questo set. Antropova fa vedere tutto il suo arsenale offensivo e porta la Savino Del Bene a +4, ma la squadra di Santarelli reagisce nuovamente. Sono 6 i punti in fila della Imoco con una Haak letteralmente scatenata, che manda la sua squadra avanti 20-18. Antropova e Washington riescono a tenere in scia le ospiti, poi Herbots regala il primo match point. Haak lo cancella e poi il muro di Lubian chiude 26-24 e manda la sfida al tie brek. Nel quinto e decisivo set Conegliano prosegue da dove aveva lasciato e scappa via grazie alla solita fuoriclasse svedese e a Plummer. La formazione toscana però nonostante il -5 non molla e torna lentamente sotto: Antropova cancella il primo match point e nel secondo va lunga Haak. Sul 14 pari sale in cattedra Washington, che con due fast ben servite da Ognjenovic regala per due volte la palla match a Scandicci. La seconda è quella buona grazie a Herbots, che trova l’attacco vincente del 17-15 e Scandicci ribalta il fattore campo.