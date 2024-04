Manchester City-Real Madrid ai supplementari, non per Haaland: sostituito con Alvarez

In Manchester City-Real Madrid si va ai supplementari ma c’è una sorprendente decisione di Pep Guardiola, che subito dopo il duplice fischio di Orsato sceglie di far entrare Julian Alvaraz e al suo posto esce Erling Haaland. Ancora una serata negativa per il norvegese, che all’andata non ne ha presa una, mentre stasera colpisce una traversa e nel finale cestina, anche se non era semplicissimo, una buona palla di testa in mischia. I cizitens faranno a meno di lui per mezzora più eventuali rigori: il peso dell’attacco va all’argentino campione del mondo in Qatar.