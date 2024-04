Manchester City-Real Madrid, ecco i possibili rigoristi

Manchester City-Real Madrid è andata ai supplementari e sono vicini anche i rigori, visto che lo stallo sembra davvero non risolvibile se non con la giocata di un singolo. Andiamo allora assieme a scoprire chi sono i possibili rigoristi delle due squadre, tenendo conto che alcuni dei protagonisti più attesi hanno lasciato il campo. Stiamo parlando, per esempio, di Erling Haaland tra le fila degli inglesi e di Vinicius e Rodrygo, oltre a Kroos, per i blancos.

Per Guardiola probabili rigoristi saranno De Bruyne, Alvarez, Doku, Walker, Bernardo Silva, ovviamente se resteranno in campo. Da capire se potranno calciare Rodri e Foden. Per Ancelotti, invece, Bellingham calcerà, così come ovviamente Modric, probabile che si possa presentare dal dischetto anche Valverde, così come Brahim Diaz, emerge meno qualità dagli undici metri per le merengues rispetto ai padroni di casa. Ma si andrà davvero ai rigori?