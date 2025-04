Sara Curtis continua a incantare ai Campionati Assoluti 2025 di nuoto in corso a Riccione: in batteria, la diciottenne piemontese ha firmato il nuovo record italiano nei 50 stile libero. L’atleta di Savigliano, tesserata per Esercito e CS Roero, nuota in 24″52: un tempo che vale la quinta prestazione mondiale dell’anno, e che le permette di ritoccare di quattro centesimi il suo stesso primato italiano risalente a dodici mesi fa. Inoltre, il tempo registrato questa mattina è sotto il limite fissato per i mondiali di Singapore. Ora, Curtis mette nel mirino il terzo titolo assoluto della rassegna, dopo aver vinto i 50 dorso nella gara d’apertura e i 100 stile libero ieri, con annesso record italiano.

Dietro di lei, è nutrito il gruppo di contendenti: Silvia Di Pietro tocca la piastra in 25″12, seguita da Costanza Cocconcelli in 25″29, Emma Virginia Menicucci in 25″36 e Viola Scotto di Carlo (NApoli Nuoto) in 25″46. Piccola controprestazione, invece, per Chiara Tarantino, che non rientra tra le prime otto chiudendo undicesima in 25″91, preceduta anche dalla quattordicenne Alessandra Mao, maggiormente a suo agio nelle distanze lunghe.

Nuoto, Assoluti Riccione: anche Razzetti e Bacico inseguono il tris

A caccia di tris anche Alberto Razzetti, che dopo i 200 misti e i 200 farfalla insegue il titolo assoluto anche nei 100 farfalla. Il ventiseienne di Lavagna chiude in 52″18 mancando di pochi decimi il pass iridato, dopo aver gestito la prima vasca (24″86). Alle sue spalle, Edoardo Valsecchi segue a distanza ravvicinata in 52″33 e Federico Burdisso in 52″36.

Sempre a proposito di possibile tris di titoli, Christian Bacico scende sotto i due minuti nei 200 dorso e prenota la vittoria in finale, dopo essersi preso i 50 e i 100. Il ventenne di Pavia chiude la propria prova in 1’59″08, suo secondo miglior tempo di sempre. Staccato di un secondo e mezzo Mattia Morello (2’00″63), mentre Matteo Venini chiude il podio della mattinata in 2’01″04. La finale si preannuncia molto interessante, dato che in batteria si sono visti segnali di ripresa anche per Lorenzo Mora (quinto in 2’01″35), e ci sarà anche il diciottenne Mirko Nozzolillo: quarto in 2’01″09, vanta un personale di 1’58″81 registrato appena un anno fa a Vilnius.

Le altre gare del mattino

Molto interessante anche la situazione nel dorso femminile, vista l’assenza di Margherita Panziera agli Assoluti di Riccione. Nei 100, squillo di Federica Toma, che si prende il miglior tempo delle batterie in 1’01″20, precedendo Francesca Pasquino (1’01″44) e Anita Gastaldi (1’01″56), che ieri si è presa il pass per Singapore con il secondo posto nei 200 misti. Non mancano le esclusioni eccellenti, come quella di Erika Gaetani e Giulia D’Innocenzo, rispettivamente dodicesima e quindicesima e lontano dall’ottavo posto.

Paola Borrelli alza la voce nei 200 farfalla e punta il secondo titolo italiano in vasca lunga in carriera. Suo il miglior tempo in 2’10″64, mentre per strappare il pass iridato servirà abbassare di un secondo il primo personale di 2’09″11. Alle sue spalle, il vuoto: Sofia Sartori, infatti, è seconda in 2’12″04. A chiudere la mattinata è la 200 stile libero al maschile: il primatista italiano Filippo Megli vince la batteria in 1’47″43. Il ventottenne fiorentino, primatista italiano in 1’45″67, spera che questo sia solo l’inizio di un 2025 che possa finalmente essere positivo dopo alcune stagioni sfortunate e segnate dagli infortuni. Gara chiusa in scioltezza davanti a Davide Dalla Costa (1’47″98), terzo Carlos D’Ambrosio in 1’48″29.