Dopo tre settimane di pausa, torna il DP World Tour: tra il 17 e il 20 aprile a Shanghai si terrà il Volvo China Open. Francesco Molinari e Andrea Pavan saranno i due azzurri in gara sul percorso dell’Enhance Anting Golf Club. Il torneo, giunto alla 30esima edizione, mette in palio 2,5 milioni di euro, di cui 433.500 andranno al vincitore. Molinari, vicecapitano del Team Europe alla Ryder Cup 2025, alla terza presenza stagionale sul circuito, è reduce dal nono posto all’Hero Indian Open, dove ha chiuso davanti proprio al connazionale. In India, infatti, Pavan ha centrato la sua seconda top-10 del 2025 dopo il settimo posto in Sudafrica.

In gara ci sarà anche colui che ha vinto nel 2024, ovvero Adrian Otaegui, che lo scorso anno superò di appena un colpo Guido Migliozzi. Tra gli altri giocatori, in gara anche i cinesi Ashun Wu e Haotong Li, che hanno già vinto nel 2015 e 2016, rispettivamente. Tra i past winner anche un altro cinese, Jin Zhang, il francese Alexander Levy (l’unico ad aver vinto questo appuntamento due volte, nel 2014 e nel 2017) e il belga Nicolas Colsaerts. Inoltre, saranno presenti anche tre dei migliori dieci nella Race to Dubai. Si tratta del sudafricano Shaun Norris (quinto), del neozelandese Daniel Hillier (settimo) e del giapponese Keita Nakajima (nono). Tra gli altri, inoltre, occhi puntati anche sullo spagnolo Eugenio Chacarra, che ha vinto la tappa indiana.

Il Volvo China Open è la penultima tappa dell’Asian Swing che si concluderà, dal 24 al 27 aprile, sempre in Cina con l’Hainan Classic. Al termine di questa serie di tornei il vincitore di una speciale graduatoria (attualmente Nakajima è in testa) riceverà un bonus di 200.000 dollari. Ma c’è di più, perché i migliori tre classificati, non altrimenti esenti, si guadagneranno un posto per lo U.S. PGA Championship, secondo Major maschile in programma dal 15 al 18 maggio prossimi a Charlotte (Usa).

Golf: Paratore insegue il bis ad Abu Dhabi

Nel weekend, inoltre, Renato Paratore torna subito in campo nell’Abu Dhabi Challenge, dopo aver vinto l’UAE Challenge. La seconda e ultima tappa del ciclo denominato April Egolf Swing si disputerà sul percorso dell’Al Ain Equestrian Shooting & Golf Club, ad Abu Dhabi, nell’evento dell’HotelPlanner Tour, in scena sempre tra il 17 e il 20 aprile. In gara anche Filippo Celli e Stefano Mazzoli, che hanno contribuito al trionfo azzurro in Ajman con il nono posto, Aron Zemmer, Lorenzo Scalise, Enrico Di Nitto e Michele Ortolani. Il montepremi è di 300mila euro, di cui 48mila destinati al vincitore.

A difendere il titolo sarà l’inglese Garrick Porteous, che però avrà vita dura in un contesto che comprende quasi tutti i migliori giocatori dell’ex Challenge Tour, con 15 tra i primi 20 della Road To Mallorca, tra i quali otto in top ten. Tra i protagonisti, inoltre, anche il sudafricano JC Ritchie, che ha tenuto testa a Paratore fino all’ultima buca nell’UAE Challenge, oltre al connazionale Wilco Nienaber, all’inglese Jamie Rutherford, allo spagnolo Quim Vidal, all’austriaco Maximilian Steinlechner e allo statunitense Dan Erickson.