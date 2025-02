Milano vince per 3-0 su Talmassons, mentre Chieri piega Bergamo in tre set e Novara batte 3-0 Busto Arsizio. Sono questi i risultati delle tre partite andate in scena questa sera, valide per l’ottava giornata di ritorno della Serie A1 di volley femminile. La Vero Volley colleziona tre punti che la portano provvisoriamente in seconda posizione, a quota 49. Conegliano rimane nettamente in testa alla classifica con 60 punti e un’imbattibilità che dura dal via della stagione. Milano si vede però guardare le spalle dalla Savino del Bene: Scandicci ha 48 punti e deve ancora giocare il match valido per l’ottava giornata, in programma per la giornata di domani. Le zanzare rimangono in quarta posizione, a tre punti di distanza da Scandicci. Alle sue spalle, Chieri occupa in solitaria la quinta piazza, dopo aver avuto la meglio su Bergamo nello scontro diretto tra quinta e sesta classificata.

MILANO-TALMASSONS

La Vero Volley Milano sale in cattedra poco dopo il via della partita, lasciando Talmassons all’inseguimento. La squadra in trasferta tenta di non perdere contatto con le avversarie, obiettivo in cui riesce solo per la prima parte del set. Sul finale del parziale, le milanesi danno lo strappo decisivo, volando in avanti e andando a chiudere i giochi per 25-19. Il set numero due si apre con la Vero Volley ancora in cattedra. Talmassons fatica maggiormente, rimanendo a diversi punti di distanza da Orro e compagne sin dai primi scambi. Milano si impone in velocità, mettendo fine al secondo set con uno schiacciante 25-15. Il terzo parziale vede le padrone di casa siglare sette punti consecutivi, con Talmassons ferma a zero. Le ospiti si sbloccano sul 7-1, ma Milano è ormai lontana. La Vero Volley continua a macinare punti, fino ad andare a chiudere il match per 25-10, portando a casa tre punti.

CHIERI-BERGAMO

La partita tra Chieri e Bergamo vede le padrone di casa ottenere le redini del gioco poco dopo il via. Le ospiti inseguono, rimanendo a distanza di alcuni punti per l’intera durata del set. Il risultato rimane ravvicinato fino agli scambi finali, quando il sestetto piemontese riesce ad allungare e a mettere a terra la palla del 25-21. Nel corso del parziale successivo, Chieri dimostra ancor più sicurezza. Bergamo indossa nuovamente le vesti dell’inseguitore, trovandosi però a distanza dalle rivali. Le padrone di casa prendono il largo e chiudono il parziale in vantaggio per 25-17. Il terzo set vede Chieri rimanere in cattedra fino agli ultimi minuti della partita. La squadra casalinga ottiene il match point sul 24-19, con Bergamo che però non ha intenzione di gettare la spugna. Le ospiti annullano diverse palle set, portandosi a -1 dalle avversarie. Infine, Chieri riesce a concretizzare il match point che vale il 25-23.

NOVARA-BUSTO ARSIZIO

Nel pomeriggio, Novara incontra Busto Arsizio. Le padrone di casa si impongono sin dal primo parziale, mentre le avversarie si dimostrano in netta difficoltà. Le zanzare glissano sul set di apertura, andando a chiuderlo con un convincente 25-11. Busto Arsizio tenta di entrare in partita nel corso del set successivo, ma Novara non ha intenzione di abbandonare le redini del gioco. Il sestetto casalingo si allontana in velocità dalle rivali e ottiene anche il parziale numero due per 25-15. Il terzo e ultimo set vede Busto Arsizio osare maggiormente, riuscendo a collezionare più punti rispetto a quanto fatto nelle prime due frazioni. Lo sforzo delle ospiti non basta però a fermare Novara, che mette un punto fermo al match per 25-18.