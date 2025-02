Si è aperta la 18^ giornata della Serie A 2024/2025 di basket con due anticipi che hanno visto le vittorie larghe di Trieste e Reggio Emilia. I friulani si sono prontamente ripresi dopo la sconfitta contro l’Olimpia Milano battendo per 86-72 Tortona, costretta invece alla seconda sconfitta consecutiva. In precedenza, la squadra di coach Priftis aveva superato per 78-51 Cremona, con la Vanoli che non dà continuità alla vittoria contro Scafati e rimane in ultima posizione.

Basket, Serie A: Trieste abbatte Tortona

Partono bene gli ospiti con Gorham e Kamagate subito protagonisti, ma Ross comincia già a scaldare il motore (per lui 24 punti nella serata) e, insieme alle triple di Uthoff e Valentine, risponde ai primi punti di Strautins (12-10). Si prosegue su questo vivace botta e risposta fino alla tripla di Severini, a cui rispondono Brooks, Ruzzier e Johnson (26-23). Il livello della difesa degli uomini di coach Christian sale in maniera importante nel secondo quarto, favorendo le scorribande offensive di Valentine e Reyes, ma dal +7 Trieste si passa al +1 ospite grazie a un parziale di 0-8 grazie a Gorham e Kuhse. A questo punto sale di nuovo in cattedra Ross, che favorisce il controparziale di 10-0. Un +9 che resiste fino all’intervallo lungo (44-35).

Gorham e Vital provano a riavvicinare Tortona, ma Trieste vola sul +14 con Uthoff e Valentine, pericolosi da qualsiasi distanza. Reyes alimenta la fuga triestina, contenuta dalla tripla di Strautins, che deve poi lasciare il campo per un infortunio al ginocchio. Si torna a -9 grazie anche a Biligha (61-52), ma negli ultimi dieci minuti non c’è storia. Si parte dalla tripla di Denegri per il -6, ma Johnson, Valentine e, soprattutto, Ross riportano il distacco ampiamente in doppia cifra, chiudendo poi i conti per quella che è l’undicesima vittoria stagionale della neopromossa Trieste.

Reggio Emilia domina il secondo tempo, Cremona battuta

Partita molto equilibrata nel primo quarto, con Reggio Emilia che più volte si è portata avanti con Faye e Cheatham mentre Cremona ha risposto con le bombe dalla distanza di Davis e Dreznjak. Nikolic, ancora dall’arco, porta avanti gli ospiti, ma Gombauld chiude il primo quarto 20-18. Nel secondo quarto le percentuali al tiro si abbassano in maniera importante per entrambe le squadre. Smith e Owens si sfidano da tre (25-26), con il secondo che poi pareggia i conti dopo i canestri di Cheatham e Faried. Quest’ultimo segna i liberi che manda tutti negli spogliatoi sul 32-30.

Nel secondo tempo, Reggio Emilia cambia decisamente marcia, inaugurando il terzo quarto con un parziale di 18-3. Protagonisti Faye e Gombauld, ma anche Barford e Uglietti con le preziose palle recuperate. Willis scuote i suoi spalleggiato da Jones, che favorisce un piccolo contro-break fino al 54-41. Lacey e Nikolic riportano lo svantaggio a tre possessi, ma Faye domina sotto entrambi i canestri e ridà slancio all’UNAHOTELS, che poi chiude con Barford.

Il programma della 18^ giornata

Sabato 1 febbraio

Ore 20:00 – UNAHOTELS Reggio Emilia – Vanoli Basket Cremona 78-51

Ore 20:30 – Pallacanestro Trieste – Bertram Derthona Tortona 86-72

Domenica 2 febbraio

Ore 12:00 – Napoli Basket – Germani Brescia

Ore 16:00 – Givova Scafati – Banco di Sardegna Sassari

Ore 16:45 – Estra Pistoia – Nutribullet Treviso Basket

Ore 17:30 – EA7 Emporio Armani Milano – Openjobmetis Varese

Ore 18:15 – Dolomiti Energia Trentino – Trapani Shark

Ore 19:00 – Virtus Segafredo Bologna – Umana Reyer Venezia