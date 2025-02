Il Bologna supera il Como 2-0 al Dall’Ara grazie alle reti di De Silvestri nel primo tempo e di Fabbian nella ripresa. Sono loro a decidere una sfida indirizzata in favore dei padroni di casa al 38′ con il rosso rifilato dall’arbitro Luca Massimi a Fadera. Grazie a questa vittoria, il Bologna sale così a quota 37 punti in classifica, raggiungendo la Juventus al quinto posto. Il Como resta invece a quota 22. La squadra di Fabregas non vince da otto trasferte in Serie A, cioè da Atalanta-Como 2-3 del 24 settembre scorso.

BOLOGNA

Skorupski 6.5

Ordinaria amministrazione per novantadue minuti. Al 93′ nega il gol a Nico Paz con un intervento super

De Silvestri 7

A 36 anni è ancora un terzino moderno come lo era a 21. Non solo per il gol – bellissimo di testa – ma anche per come si propone e come dialoga in zona offensiva. In difesa è la solita sicurezza

Beukema 6.5

Non sbaglia un intervento

Lucumi 7

Al 70′ zoppicando ferma Diao in area. Spesso non bada allo stile dei disimpegni, ma è una sicurezza in difesa. Nel primo tempo colpisce anche una traversa di testa

Lykogiannis 6.5

Non sfigura, anzi serve l’assist per De Silvestri, ma il giallo spinge Italiano a lasciarlo negli spogliatoi all’intervallo (46′ Miranda 7 Gli assist arrivano tutti da sinistra: è suo il cross per il 2-0 di Fabbian)

Freuler 6.5

Si dice che gli ex Atalanta facciano fatica lontano da Bergamo. Non è certo il suo caso: solido e preciso

Moro 7

Tra i migliori in campo. Legge in anticipo le linee di passaggio e ripulisce palloni sporchi. Una gara da manuale su come interpretare il suo ruolo (83′ El Azzouzi sv)

Ndoye 6

Si muove bene. Anche lui sostituito dopo l’ammonizione (52′ Fabbian 7 Scaccia le voci di mercato con la specialità della casa: inserimento in area e gol)

Odgaard 6.5

Lavora tra le linee e causa più di un grattacapo alla difesa avversaria con i suoi inserimenti. Segnali di crescita

Dominguez 6.5

Dalla partita col Verona ha svoltato. Ormai è inamovibile e il ritorno di Cambiaghi può dargli stimoli in più (83′ Cambiaghi sv)

Dallinga 6

Vince il solito ballottaggio con Castro, ma la traversa gli nega il gol al 38′. Un po’ di sfortuna in una prestazione generosa (64′ Castro sv)

COMO

Butez 6

Fortissimo con la palla tra i piedi. Non fa miracoli sui gol

Engelhardt 5.5

Concede il cross che porta al 2-0. Troppo morbido sulla destra

Dossena 5

In ritardo nella scalata su De Silvestri, libero di battere per l’1-0. Leggerino anche sul cross che premia Fabbian

Goldaniga 6

Non ha colpe sui gol

Valle 5.5

Non è banale nelle giocate e cerca il dialogo nelle situazioni delicate. Questo gli chiede Fabregas e per questo è stato acquistato. Il tecnico però gli chiede anche precisione nelle diagonali difensive e al 66′ non legge l’inserimento di Fabbian (85′ Iovine sv)

Perrone 6

Sotto di un uomo, il Como non sprofonda. E lui è inizialmente bravo (nonostante il giallo) a garantire equilibrio. Cala però col passare dei minuti (77′ Strefezza sv)

Caqueret 5.5

Poco incisivo nella sua zona di campo. L’ammonizione spinge Fabregas a sostituirlo (46′ Da Cunha 6 Entra bene in partita)

Diao 6

Anche oggi è il più pericoloso dei suoi, ma a volte potrebbe essere più concreto (85′ Jack sv)

Paz 5

Meno pulito del solito. Perde tanti palloni. Uno col suo talento però può accendersi in ogni momento e lo conferma con un gran calcio di punizione al 93′: Skorupski vola e gli nega la gioia del gol

Fadera 4

Espulso al 38′. Una follia che compromette la partita del Como

Cutrone 5

Non entra mai in partita (63′ Ikone 6 Ha una palla gol, ma il suo tiro è largo)