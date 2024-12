Era la partita di cartello della tredicesima giornata della Serie A1 2024/2025 di volley femminile, e Novara-Scandicci non ha deluso le attese: tanto spettacolo e una partita tiratissima, vinta al tiebreak dalla formazione di coach Lorenzo Bernardi per 3-2 (24-26, 25-13, 25-19, 22-25, 15-10). Il primo set ha visto le piemontesi trovare un break importante sul 10-6, ma a quel punto le ospiti hanno ribattuto con un parziale di 0-7, salendo poi a loro volta sull’11-15. Una situazione complicata da cui la Igor Gorgonzola è uscita grazie a Alsmeier e Tolok (15-15). Dal 24 pari, poi, Antropova e Da Silva hanno chiuso il parziale a favore della Savino del Bene.

Secondo e terzo set, invece, di fatto senza storia, con Novara che ribalta il conto dei parziali grazie alle solite Tolok e Alsmeier, oltre a Ishikawa. Il quarto set è quello della reazione di Scandicci: come nel primo set, si arriva in parità ai punti finali del parziale (22-22), e a decidere sono l’errore di Tolok in attacco e quello di Alsmeier in ricezione. Il tiebreak, infine, è tutto a favore di Novara, che sfrutta gli errori di Antropova e Mingardi capitalizzando con Aleksic.

RISULTATI E CLASSIFICA

LE QUALIFICATE ALLA COPPA ITALIA

A1 FEMMINILE 2024/2025: FORMULA E REGOLAMENTO

VOLLEY FEMMINILE, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE

Serie A1 volley, gli altri risultati: Bergamo ribalta Firenze

Tra gli altri risultati di giornata, da sottolineare il secondo successo consecutivo di Bergamo, che si impone in rimonta sul campo di Firenze grazie ai 26 punti di Cese Montalvo e ai 18 di Mlejnkova: 26-24, 20-25, 23-25, 17-25 il risultato a favore delle lombarde, che condannano le toscane alla quinta sconfitta nelle ultime sei partite nonostante i 24 punti di Malual. Importante anche la vittoria in trasferta di Vallefoglia, che batte al tiebreak Cuneo (23-25, 25-18, 27-25, 13-25, 12-15) con i 27 punti di Bici. Decisamente più agevole, infine, il successo di Pinerolo su Roma per 25-15, 25-23, 25-18, che permette alle piemontesi di tornare ai tre punti dopo due KO consecutivi.