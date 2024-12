La diretta testuale della sesta e ultima giornata ai Mondiali in vasca corta di Budapest. Ancora batterie e finali nelle due sessioni conclusive della rassegna iridata, in cui l’Italia andrà alla ricerca di risultati positivi per chiudere in bellezza la manifestazione. In mattinata scenderanno in vasca Giulia D’Innocenzo, Sofia Morini, Carlos D’Ambrosio, Alessandro Ragaini, Lorenzo Mora, Christian Bacico e le due staffette. Nelle finali della sessione pomeridiana, invece, spicca la presenza di Benedetta Pilato, Simone Cerasuolo, Ludovico Blu Art Viberti, Sara Curtis e Silvia Di Pietro. Sportface vi terrà aggiornati in diretta, minuto per minuto, dalle batterie della mattina sino alle semifinali e alle finale nel primo pomeriggio.

10.18 – Bisognerà dunque attendere la quarta e ultima serie per l’unico azzurro: Lorenzo Mora.

10.16 – Bacico decide di rinunciare alla sua batteria, verosimilmente per risparmiare energie in ottica staffetta.

10.10 – L’Italia si affida a Lorenzo Mora e Christian Bacico.

10.09 – La sessione prosegue con i 200 dorso uomini.

10.07 – Diciassettesimo tempo complessivo per l’azzurra, lontanissima dalle prime 8.

10.05 – D’Innocenzo è sesta in 2:06.13. Addio finale.

9.53 – Riuscirà Giulia D’Innocenzo a riscattarsi e qualificarsi per la finale? Bisognerà attendere la quinta batteria per scoprirlo.

9.50 – Si va avanti con i 200 dorso donne.

9.48 – Niente Italia in finale dei 200 stile uomini: esclusi sia D’Ambrosio sia Ragaini.

9.47 – Delude Alessandro Ragaini: ferma il cronometro in 1:43.92 ed è penultimo nella sua batteria.

9.40 – 1:43.25 per D’Ambrosio, che firma il primato personale e chiude terzo (quinto tempo complessivo). Difficile però pensare di poter volare in finale.

9.36 – In vasca Carlos D’Ambrosio. Il tempo da battere, per il momento, è 1:42.94

9.26 – Le batterie sono ben 7, ma per il primo azzurro bisognerà attendere la quinta.

9.25 – E’ il momento dei 200 stile uomini.

9.23 – D’Innocenzo, quarta e alle spalle di Morini per 12 centesimi, è purtroppo la prima delle escluse.

9.22 – La 21enne chiude terza in 1:54.29 alle spalle di Harvey e Haughey ed entra in finale con l’ultimo tempo.

9.21 – Sofia Morini in finale! Non ce le fa invece D’Innocenzo.

9.15 – Pronte a entrare in acqua Giulia D’Innocenzo e Sofia Morini, protagoniste della quinta batteria e a caccia della finale.

9.05 – Si parte con le batterie dei 200 stile libero donne. Non ci sono azzurre nelle prime 4 serie.

9.00 – Buongiorno amici di Sportface e benvenuti alla diretta live della giornata conclusiva dei Mondiali di nuoto in vasca corta a Budapest.