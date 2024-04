Volley femminile, Playoff Serie A1 2023/2024: buona la prima per Conegliano, Novara ko in gara-1

Buona la prima per Conegliano, che batte 3-0 (25-19 25-12 25-20) Novara in casa in gara-1 delle semifinali playoff di Serie A1 femminile 2023/2024. Le ragazze di Daniele Santarelli, dopo aver superato ai quarti l’outsider Roma, mettono insieme una grande prestazione che le permette di mantenere l’imbattibilità stagionale. La squadra di Lorenzo Bernardi proverà, mercoledì 10 aprile alle 19.00, nella sfida di ritorno davanti ai propri tifosi a riscattare la brutta sconfitta di questa sera. La miglior realizzatrice è Isabelle Haak, che chiude con 18 punti (17 in attacco e 1 ace). Bene anche Kathryn Plummer con 14 punti e Kelsey Robinson con 11 punti (10 in attacco e 1 ace). Joanna Wolosz mette a referto 3 punti (tutti ace). Sponda Novara, in doppia cifra solo Caterina Bosetti, che contribuisce con 13 punti (10 attacchi, 1 muro e 2 ace). Marina Markova porta 9 punti (8 in attacco e 1 ace). Appuntamento quindi a mercoledì sera al Pala Igor di Novara per gara-2.

PLAYOFF SCUDETTO: TUTTI I RISULTATI

CALENDARIO COMPLETO PLAYOFF SCUDETTO: DATE, ORARI E TV

IL PROGRAMMA DELLE SEMIFINALI: DATE, ORARI E TV

IL TABELLONE DEI PLAYOFF SCUDETTO: TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI