Un quarto turno di Cev Champions League 2024/2025 di decisamente agevole per Scandicci e Vero Volley Milano, che si impongono facilmente nei rispettivi incontri. La compagine lombarda ottiene la terza affermazione su quattro incontri, dominando 3-0 (25-15, 25-12, 25-13) le slovene del Kamnik in un match senza storia dal primo all’ultimo punto. Una Paola Egonu in gran spolvero basta per arginare la formazione ospite, nonostante l’assenza per infortunio di Alessia Orro e un’Anna Danesi lasciata a riposo per l’occasione. E non sfigura Lamprini Konstantinidou, che smista bene i palloni per le sue compagne di squadra questa sera e si prende meritatamente l’MVP della partita.

TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

CEV CHAMPIONS LEAGUE 2024/2025: FORMULA E REGOLAMENTO

VOLLEY FEMMINILE, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE