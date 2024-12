“Non era facile fare una partita del genere in questo stadio, sono contento della prestazione della squadra”. Lo ha detto il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, intervenuto ai microfoni dello stesso club rossoblù in seguito al pareggio esterno per 0-0 contro il Benfica, nel match valido per la sesta giornata di Champions League. “Sono contento per la partita che hanno fatto i ragazzi oggi, non era facile in questo stadio, contro una squadra che segna spesso e veniva da diverse vittorie di fila – ha detto Italiano -. Nel primo tempo abbiamo messo in campo una prestazione di grande livello, nella ripresa invece il Benfica ha alzato il ritmo e ci ha messo in difficoltà. La squadra mi è piaciuta, torniamo a casa con un buon risultato, ora rimettiamo la testa sul campionato”.