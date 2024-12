“Abbiamo giocato con grande anima, con il fuoco dentro, ma anche con la testa e con la voglia di fare le cose bene. Lo sapevamo prima della partita che dovevamo abbassarci tantissimo, lo abbiamo fatto insieme e poi siamo andati in attacco e li abbiamo colpiti nel momento giusto. È una vittoria meritata”. Lo ha detto Thiago Motta ai microfoni di Prime Video dopo Juventus-Manchester City 2-0. Parlando di McKennie autore del secondo gol: “Lui può fare tutto. Già è difficile togliere Koopmeiners dal campo perché orienta la squadra e trasmette delle cose di cui abbiamo bisogno in campo. Weston può fare tutto, ha una fisicità fuori dal comune. È un ragazzo che ha grandi qualità tecniche e inserimento, quando arriva così dalla seconda linea è ancora più pericoloso. L’abbiamo visto oggi e con il Psv. Per noi è una fortuna avere giocatori di questa qualità. È entrato molto bene e sono contento per tutti”.

Un successo prezioso, ma nessun paragone con la vittoria di Lipsia: “Sono partite diverse. Quella è stata una gara completamente diversa, anche per il livello dell’avversario, con tutto il rispetto. Oggi dovevamo difendere insieme, ma nel recupero palla dovevamo giocare in avanti con qualità e portare tanti uomini per poter concludere l’azione e per aiutare Dusan (Vlahovic, ndr). Juve più bella di quest’anno? La partita più bella non lo so. Le emozioni vissute stasera sì, facciamo questo lavoro per questo”. E sul regalo di Natale che si aspetta Motta, ha concluso: “Quando arriverà il momento…La cosa importante è che siamo tutti sulla stessa linea e in sintonia, sappiamo cosa vogliamo fare e di cosa abbiamo bisogno. È importante mantenere la stessa linea e la stessa filosofia, ora concentriamoci subito sulla prossima partita con il Venezia. Se oggi abbiamo dimostrato questo livello adesso vengono le cose belle, perché dobbiamo dimostrarlo sempre”.