Volley, Cev Cup femminile 2024: Chieri espugna Parigi 3-0 e vola in finale

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 è in finale di Cev Cup femminile 2023/2024 di volley. Nella sfida valida per il ritorno delle semifinali, le piemontesi di Giulio Bregoli hanno sconfitto il Levallois Paris Saint Cloud con il punteggio di 3-0 (25-22, 25-23, 25-23). Dopo aver vinto l’andata in casa al quinto set, Chieri ha ottenuto un altro successo che le ha permesso di assicurarsi il passaggio del turno. Niente da fare per la compagine francese, che ha lottato in tutti e tre i set senza però riuscirne a conquistare neppure uno, regalando una delusione al pubblico del Palais des sports Marcel Cerdan di Levallois Perret. Nell’atto conclusivo della competizione, Chieri sfiderà il NUC Volleyball.

CRONACA – Parte meglio Chieri, che si issa sul +3 in avvio, mettendo subito in chiaro le proprie intenzioni di bissare il successo dell’andata. Il Levallois però non resta a guardare e, dopo essere rimasto in scia, dall’8-9 vince 5 punti di fila, scappando sul +4. Non si tratta però di un allungo che indirizza il set bensì di un allungo che scuote le piemontesi, capaci di inanellare un parziale di 7-1 dal 13-16. La squadra di casa prova a ricucire il gap nel finale, ma a spuntarla è Chieri per 25-22.

Molto simili gli altri due parziali, in cui nessuna delle due squadre riesce a portarsi avanti né a gestire quelle massimo due lunghezze di vantaggio. Regna dunque la parità e si giunge in equilibrio alle fasi calde, ma nel momento clou è sempre Chieri a spuntarla. Prima sul 23 pari del secondo set grazie a due punti di fila, poi con un allungo sul 22 pari del terzo parziale. La squadra di Bregoli festeggia dunque un meritato accesso in finale e sogna il titolo.