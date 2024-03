Volley, A1 Femminile 2023/2024: Milano salva due match point e batte Roma al tie-break

L’Allianz Vero Volley Milano ha avuto bisogno del tie-break per mandare al tappeto l’Aeroitalia Smi Roma nella partita valevole per la nona giornata di ritorno della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. Ne sono successe davvero di tutti i colori all’Opiquad Arena di Monza, dove le due squadre si sono date battaglia per oltre due ore in una sfida piena di ribaltamente di fronte e occasioni da entrambe le parti. Ad avere la meglio, con il punteggio di 3-2 (23-25, 25-19, 18-25, 25-21, 18-16), è stata la formazione di Marco Gaspari, che ha conquistato la diciannovesima vittoria in campionato e difeso la seconda posizione. Ko ma a testa alta invece le ragazze di Giuseppe Cuccarini, settime in classifica e ancora in corsa per una sorprendente qualificazione ai Playoff.

CRONACA – Milano parte meglio, scappando sul +3 in avvio, ma Bici è molto ispirata e Roma ristabilisce la parità in un batter d’occhio per poi effettuare anche il sorpasso. La pallavolista albanese continua a mettere per terra punti su punti e, nonostante il tentativo della squadra di casa di accorciare le distanze, è la squadra di Cuccarini a vincere il parziale per 25-23. La seconda frazione è invece molto più rocambolesca ed entrambe le squadre si portano in vantaggio per poi essere rimontate. Alla lunga emergono però Egonu e compagne, brave a reagire ed a pareggiare il conto dei set grazie al 25-19 finale.

Poco male per Roma, che torna ad esprimere una pallavolo di alto livello e domina il terzo set, vincendolo con un severo 25-18 e garantendosi almeno il tie-break. Ancora una volta, però, Milano risponde presente e fa suo il quarto parziale, rimontando due lunghezze di svantaggio in avvio e spuntandola per 25-21. Si giunge dunque al tie-break, dove la Vero Volley conquista i primi due punti salvo poi perdere i seguenti sei. Nessun problema per la squadra di Gaspari, capace di vincere cinque punti di fila e rimettere tutto in discussione. Le squadre avanzano dunque punto a punto e arrivano alle fasi finali in grande equilibrio: i primi due match point sono per Roma, ma la squadra di casa li annulla. A sua volta, la Vero Volley si fa cancellare un match point, ma il secondo è quello buono e una chirurgica Cazaute scrive la parola fine al match.