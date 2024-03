Basket, Serie A 2023/2024: Jefferson trascina Sassari, Virtus Bologna battuta 93-88

La Dinamo Sassari batte 93-88 la Virtus Bologna nella 21esima giornata della Lega A di basket. Colpo grosso per i ragazzi di coach Markovic, che ieri alla vigilia aveva chiesto concentrazione e determinazione “per riuscire a contrastare la loro differenza fisica”. Migliore in campo è Brandon Jefferson, che mette a referto 29 punti con 6 assist in 31 minuti con un grande 7/10 da tre. La buona serata dalla lunga distanza per i padroni di casa è tutta testimoniata dal 5/7 dall’arco in un primo quarto che riassume l’equilibrio della gara. Un parziale di 27-25 apre la gara, mentre nel secondo quarto, dopo il massimo vantaggio di +13, il distacco all’intervallo è di appena quattro lunghezze. Nel terzo la Virtus trova anche il vantaggio sul +5, con Polonara in evidenza, ma all’inizio dell’ultimo quarto è ancora una volta Sassari ad essere in vantaggio (65-62), con una gestione finale conclusa ai liberi con Jefferson in lunetta. Sassari conquista la nona vittoria della sua stagione di LBA e si allontana dalla zona calda della classifica. Doppia cifra in tabellino anche per Tyree (17) e McKinnie (14), mentre alla Virtus non bastano i 21 punti di Belinelli e gli 11 a testa di Hackett, Lundberg e Polonara per evitare il 15-6 in classifica.