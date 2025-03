Tutte le squadre in campo sabato 1° marzo in contemporanea per l’ultima di regular season: ecco le sfide della 26^ giornata della Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. L’ultimo big match della stagione regolare vede a confronto Scandicci e Novara, entrambe reduci dalle maratone infrasettimanali. Le toscane di Marco Gaspari, infatti, hanno ceduto al tie-break in trasferta contro Milano, mentre le zanzare di Lorenzo Bernardi arrivano dal successo interno al quinto set contro Vallefoglia. La Savino Del Bene va a caccia dei tre punti per difendere il secondo posto in classifica da Milano, attualmente terza ad un solo punto dalle toscane. Le meneghine guidate da Stefano Lavarini puntano al 21esimo successo in campionato per lanciarsi al meglio verso i Playoff, ma non devono sottovalutare Chieri, che davanti al proprio pubblico vuole rialzare subito la testa dopo l’inattesa sconfitta incassata a Pinerolo.

Una sfida che non sposterà i piazzamenti è invece quella tra Busto Arsizio e Talmassons. Le farfalle di Enrico Barbolini sono seste con margine sulle inseguitrici e senza possibilità di raggiungere il quinto posto di Chieri, mentre le friulane di Leonardo Barbieri sono condannate alla retrocessione ma voglio salutare la massima serie con il sorriso. Ampio primato in classifica per Conegliano, che spera di festeggiare con i propri tifosi l’imbattibilità in regular season centrando l’ennesimo successo contro Perugia. Le umbre di Giovi, dopo aver festeggiato la salvezza matematica, cercano una prestazione maiuscola per fare il pieno di entusiasmo in vista dei Playoff Challenge. Medesima situazione per Cuneo, che certa della salvezza vuole fare punti anche sul campo di Vallefoglia, determinata a vincere per salire al settimo posto. Le osservate speciali però sono Roma e Firenze, che si giocano la permanenza nella massima serie all’ultima giornata.

Roma o Firenze: chi si salverà?

La resa dei conti più attesa è quella tra Roma e Firenze, protagoniste di un duello a distanza che definirà la squadra costretta, come Talmassons, a retrocedere in A2. Le Wolves di Giuseppe Cuccarini arrivano dalla splendida vittoria a Busto Arsizio che ha consentito loro di guadagnare una posizione. Le capitoline sono ora dodicesime in classifica con una lunghezza di vantaggio su Firenze. Roma dunque è padrona del proprio destino e punta alla vittoria da tre punti tra le mura amiche contro Pinerolo, che a sua volta è reduce dalla bella vittoria interna contro Chieri.

Firenze dovrà invece giocarsi le ultime carte in trasferta e, anche in caso di bottino pieno, dovrà attendere il risultato di Roma-Pinerolo per conoscere il proprio futuro. Le bisontine guidate da Federico Chiavegatti scendono sul campo di Bergamo, che si gioca il settimo posto con Vallefoglia e vuole interrompere la striscia negativa di sette sconfitte consecutive e si gioca il settimo posto con Vallefoglia.

Programma e TV ultima giornata A1 Femminile 2024/2025 volley

Le partite della tredicesima giornata di ritorno di Serie A1 2024/2025 saranno tutte trasmesse in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. Inoltre, un match sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport (oltre che in streaming su Rai Play). Altre due partite, invece, saranno visibili per gli abbonati a DAZN. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari e le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

SABATO 1° MARZO

20:30 Smi Roma Volley vs Wash4Green Pinerolo – Diretta Dazn e volleyballworld.tv

20:30 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Diretta volleyballworld.tv

20:30 Savino Del Bene Scandicci vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta Rai Sport e volleyballworld.tv

20:30 Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia vs Honda Olivero Cuneo – Diretta volleyballworld.tv

20:30 Bergamo vs Il Bisonte Firenze – Diretta volleyballworld.tv

20:30 Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Numia Vero Volley Milano – Diretta Dazn e volleyballworld.tv

20:30 Eurotek Uyba Busto Arsizio vs Cda Volley Talmassons Fvg – Diretta volleyballworld.tv

TUTTI I RISULTATI DELLA REGULAR SEASON

SERIE A1 FEMMINILE 2024/2025: FORMULA E REGOLAMENTO

VOLLEY FEMMINILE, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE

UN 2024 DA RICORDARE: FINALMENTE L’ORO OLIMPICO E TANTI TROFEI CON I CLUB

La classifica dopo 25 giornate

Al termine della dodicesima giornata di ritorno della massima serie del campionato italiano poche posizioni sono già decise. La lotta salvezza tra Roma e Firenze ed il tabellone dei Playoff si definirà, infatti, solamente con i risultati dell’ultima giornata. Di seguito, la graduatoria con i punti complessivi, le partite vinte e quelle perse di ciascuna squadra.