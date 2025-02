Le Finals della Coppa Italia 2025 di pallamano hanno deciso il quadro delle semifinali, che andranno in scena domani presso il Play Hall di Riccione. Nella giornata di oggi si è infatti completato il quadro dei quarti di finale, sia per quanto riguarda il tabellone maschile che quello femminile. Ecco quindi che tra gli uomini le sfide tra le quattro superstiti saranno Cassano Magnago – Bolzano e Conversano – Teamnetwork Albatro, mentre tra le donne le semifinali in programma sono Jomi Salerno – Adattiva Pontinia e AC Life Style Erice – Cassano Magnago.

Il tutto senza dimenticare che tutte le Finals 2025 di Coppa Italia sono visibili in diretta YouTube tramite il canale della FIGH, oltre che sulla piattaforma Pallamano TV. Le finali di domenica 2 marzo però saranno trasmesse anche in diretta tv su Sky Sport Arena, oltre che in streaming tramite Sky Go e Now. Andiamo quindi a vedere quanto accaduto nei quarti di finale della seconda giornata.

Quarti maschili: Siracusa batte Merano ai rigori, avanti anche Bolzano

La partita più equilibrata di tutte le Finals la giocano la Teamnetwork Albatro Siracusa e l’Alperia Black Devils di Merano, che devono addirittura ricorrere ai tiri dai sette metri. Alla fine la spuntano i siciliani per 29-27, grazie soprattutto a due parate decisive nella serie dei tiri di rigore da parte di Fasanelli ed Hermones. Ci pensa poi il brasiliano Cirilo a chiudere i conti. Tanto rammarico per Merano, che era in vantaggio 23-19 al 49’ ed è stata raggiunta sul 24-24 da Angiolini a 1’50’’ dal termine. Agli altoatesini non basta nemmeno la grande serata del portiere Colleluori, autore di grandi parate che hanno tenuto in vita i suoi dopo il break iniziale di Siracusa (avanti 9-4 dopo 19′). Adesso per Siracusa, che torna in semifinale di Coppa Italia per la prima volta dal 2018, ci sarà Conversano.

Nell’altro quarto maschile arriva invece la vittoria di Bolzano, che supera Sassari 27-33 e centra la seconda semifinale di Coppa Italia consecutiva dopo quella dello scorso anno. Decisivo il break nel finale di primo tempo, chiuso dagli altoatesini in vantaggio 14-8 dopo aver tenuto i sardi a secco di gol per 7’30” finali della prima frazione. Per Bolzano sugli scudi Udovicic con nove gol, ma anche il portiere Andjelic e Turkovic. Il premio di migliore in campo è andato però a Zanon, autore di sette reti. Sassari nella ripresa prova la grande rimonta, ma non riesce ad andare mai oltre il -3. Domani per Bolzano ci sarà la sfida a Cassano Magnago per un posto in finale.

Coppa Italia maschile, il programma delle semifinali

Sabato 1 marzo

Ore 16:00 – Cassano Magnago – Bolzano

Ore 20:00 – Conversano – Teamnetwork Albatro

Quarti femminili: Cassano Magnago ritrova Erice, avanti anche Pontinia

Cassano Magnago non sbaglia e centra la semifinale anche nel tabellone femminile grazie alla vittoria per 26-20 sul Brixen Sudtirol campione d’Italia in carica. Le lombarde, già avanti 12-8 all’intervallo, ringraziano le numerose e spettacolari parate di Nila Bertolino, oltre a Sofia Ghilardi che trascina le compagne al successo con ben dieci reti. Decisivo comunque il break durante il secondo tempo, un parziale da 4-0 che porta il punteggio sul 22-14 al minuto 42. In semifinale sarà quindi sfida a Erice, per quello che è il remake della finale dello scorso anno.

Prosegue anche il grande momento dell’Adattativa Pontinia, che centra la tredicesima vittoria consecutiva della sua stagione battendo il Casalgrande Padana col punteggio di 32-24. Il 18-11 del primo tempo indirizza già pesantemente la contesa in favore della squadra laziale, che poi chiude definitivamente i conti con il 7-0 di inizio ripresa. Migliore in campo e miglior realizzatrice del match è la pivot Eleonora Colloredo, autentica mattatrice con otto gol a referto. Adesso Pontinia se la vedrà la Jomi Salerno.

Coppa Italia femminile, il programma delle semifinali

Sabato 1 marzo

Ore 14:00 – Jomi Salerno – Adattiva Pontinia

Ore 18:00 – AC Life Style Erice – Cassano Magnago