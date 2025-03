Tortona rovina la festa a Trento e ritrova la vittoria dopo quattro sconfitte di fila, mentre Reggio Emilia riparte al meglio battendo nettamente Sassari. Sono questi i due verdetti emersi dagli anticipi della 20^ giornata di Serie A 2024/2025 di basket, turno che vede il ritorno del massimo campionato italiano di pallacanestro dopo l’interruzione dovuta alla Coppa Italia e alla sosta per le Nazionali.

A proposito di Coppa, la Dolomiti Energia, fresca vincitrice, si fa sorprendere davanti ai propri tifosi e potrebbe ora perdere la testa della classifica. Tortona, infatti, trascinata dai 35 punti di un Gorham incontenibile, trova due punti in rimonta importantissimi per mantenere la zona playoff. Sassari, invece, incappa nella sesta sconfitta nelle ultime sette partite, e deve ora cominciare davvero a guardarsi alle spalle.

Basket Serie A, cronaca Trento-Tortona

Partenza sprint per Tortona, che dall’arco colpisce con Vital, Gorham e Kuhse. I padroni di casa rispondono con un gioco veloce in transizione, facendo male da sotto canestro con Mawugbe e Niang. Il solito Vital e Candi forzano ancora ma Zukauskas da tre permette ai suoi di rimanere in scia (17-18). A questo punto, Niang e Ford firmano il parziale che chiude il primo quarto (24-18). Il secondo quarto inizia sulla scia di come è finito il primo, con Cale e Lamb dalla distanza e i canestri di Niang e Pecchia che rendono vani i canestri di Weems e Denegri (34-25). La Dolomiti Energia trova anche il vantaggio in doppia cifra (38-27) grazie anche a delle ottime difese. Ma Tortona non ci sta e, dopo quattro punti in sequenza di Gorham, si riavvicina con Vital e lo stesso Gorham, che scarica la tripla del 38 pari. Si va all’intervallo lungo sul 40-38 dopo i liberi di Cale.

Tortona sembra poter dare continuità alla rimonta a inizio ripresa, ma Pecchia e Mawugbe in transizione portano Trento sul 51-45. La partita prosegue così, con parziali e contro parziali: Tortona, infatti, si riporta anche in vantaggio, ma alla fine sono Forray e Zukauskas a chiudere il terzo set con il vantaggio della squadra di coach Galbiati (66-63). Dopo aver toccato nuovamente il +7, Trento subisce le folate di Kuhse e Gorham (72-71). Sempre loro due, infatti, rispondono a un nuovo allungo di Trento (81-75) per l’83-85 all’interno dell’ultimo minuto di gioco. Cale sbaglia e Lamb manda Candi in lunetta: liberi del +4 a segno, poi Kuhse e Niang realizzano gli ultimi punti.

La cronaca di Reggio Emilia-Sassari

Decisamente a senso unico, invece, la partita tra Reggio Emilia e Sassari, nonostante un primo quarto che facesse presagire un altro tipo di partita. Infatti, le triple di Veronesi e le folate di Fobbs fanno volare Sassari in avvio di incontro. Che Barford sia in partita, però, lo si capisce fin dalle prime battute, e il risultato rimane di sostanziale parità. Thomas entra bene in campo per gli ospiti, che poi approfittano anche dei punti di Cappelletti e Sokolowski (19-25). Il secondo quarto, però, vede il cambio di marcia dell’UNAHOTELS, che annichilisce gli avversari con un break di 10-0 con Smith e Barford protagonisti. Bibbins tampona l’emorragia (29-28) e Halilovic si distingue con giocate importanti, ma Uglietti e Smith non lasciano scampo dalla distanza, con Smith che segna anche gli ultimi punti del tempo (43-37).

Halilovic continua a fare il suo ma non basta a Sassari, che comincia a vacillare sotto i punti di Grant, Cheatham e Barford, i quali firmano il primo vantaggio in doppia cifra per Reggio Emilia (52-41). Cheatham, Uglietti e Smith sfruttano al meglio il momento e chiudono il parziale sul 65-49. Gli ultimi dieci minuti non vedono scossoni particolari, visto che la scarsa precisione offensiva non permette a Sassari di poter sognare la rimonta.