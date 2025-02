Penultima giornata della regular season della Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley: un turno infrasettimanale tutto da vivere tra martedì 25 e mercoledì 26 febbraio. Ad aprire le danze è l’anticipo del martedì tra Firenze e Conegliano. Le pantere di Daniele Santarelli puntano all’ennesimo successo per rimanere imbattute, ma devono prestare molta attenzione con un’avversaria molto affamata. La squadra guidata da Federico Chiavegatti, infatti, hanno vinto domenica lo scontro diretto a Talmassons e sono ora terzultime in classifica, ma con soli due punti di vantaggio su Roma. Le toscane dunque vanno a caccia di un’altra grande prestazione per provare a strappare alla capolista un punto che sarebbe oro in chiave salvezza.

Mercoledì poi il piatto forte è la sfida per il secondo posto tra Milano e Scandicci, entrambe con un bilancio di 19 vittorie e cinque sconfitte fin qui. Le toscane hanno però due punti di vantaggio sulla squadra di Stefano Lavarini, che domenica ha vinto al tie-break sul campo di Vallefoglia. Orro e compagne vogliono ora sfruttare il tifo di casa per completare il sorpasso ai danni delle ragazze di Marco Gaspari, che vogliono riscattare la sconfitta rimediata al quinto set in semifinale di Coppa Italia. Promettono spettacolo anche le altre sfide della 25esima giornata: scopriamole di seguito.

Roma a Busto per conquistare punti-salvezza

Non è facile tornare in campo per Talmassons, che con la sconfitta di domenica contro Firenze ha definitivamente salutato il sogno di rimanere nella massima serie. Le friulane di Leonardo Barbieri vogliono però salutare col sorriso e vanno dunque a caccia di una bella prestazione a Perugia, decima e reduce dal ko al tie-break contro Busto Arsizio. Quest’ultima ospita invece Roma, che arriva dalla sconfitta interna contro Chieri e va a caccia di punti importantissimi in chiave salvezza.

Vuole sfruttare il tifo del proprio pubblico Cuneo, che punta al riscatto dopo la sconfitta contro la capolista Conegliano. Le piemontesi devono vedersela con Bergamo, capace di trascinare al tie-break Novara nell’ultimo turno e determinato a difendere la settima posizione in classifica dai tentativi di sorpasso di Vallefoglia. Le marchigiane arrivano a loro volta da una sconfitta al quinto set, contro Milano, ed ora scendono proprio sul campo di Novara. È derby piemontese poi tra Pinerolo, nona in classifica, e Chieri, quinta e a caccia di buone sensazioni in vista dei Playoff Scudetto.

Programma e TV penultima giornata A1 Femminile 2024/2025 volley

Le partite della dodicesima giornata di ritorno di Serie A1 2024/2025 saranno tutte trasmesse in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. Inoltre, due match saranno trasmessi in diretta tv in chiaro su Rai Sport (oltre che in streaming su Rai Play). Altre due partite, invece, saranno visibili per gli abbonati a DAZN. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari e le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

MARTEDI’ 25 FEBBRAIO

20:30 Il Bisonte Firenze vs Prosecco Doc Imoco Conegliano – Diretta Rai Sport e volleyballworld.tv

MERCOLEDI’ 26 FEBBRAIO

20:00 Bartoccini-Mc Restauri Perugia vs Cda Volley Talmassons Fvg – Diretta Dazn e volleyballworld.tv

20:30 Wash4Green Pinerolo vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Diretta Dazn e volleyballworld.tv

20:30 Igor Gorgonzola Novara vs Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia – Diretta volleyballworld.tv

20:30 Honda Olivero Cuneo vs Bergamo – Diretta volleyballworld.tv

20:30 Eurotek Uyba Busto Arsizio vs Smi Roma Volley – Diretta volleyballworld.tv

20:30 Numia Vero Volley Milano vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta Rai Sport e volleyballworld.tv

La classifica dopo 24 giornate

Al termine dell’undicesima giornata di ritorno della massima serie del campionato italiano rimangono invariate le prime posizioni. Conegliano prima da imbattuta, seguita da Scandicci e Milano, pronte a sfidarsi nello scontro diretto. Talmassons fanalino di coda e condannata alla retrocessione, mentre la lotta salvezza rimane aperta tra Roma e Firenze. Di seguito, la graduatoria con i punti complessivi, le partite vinte e quelle perse di ciascuna squadra.