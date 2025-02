Victor Osimhen si prepara ad essere il grande protagonista dell’estate 2025.

Il bomber nigeriano, al momento in prestito al Galatasaray ma di proprietà ancora del Napoli, con ogni probabilità tornerà sotto il Vesuvio per negoziare nuovamente il suo cartellino. Il grande protagonista dello Scudetto conquistato nel 2023 dagli Azzurri agli ordini di Luciano Spalletti ha chiuso la sua avventura partenopea nel modo peggiore possibile. In silenzio, quasi scappando, Osimhen non ha avuto quel tributo che probabilmente un eroe del suo calibro avrebbe meritato, ma per colpe non solo della società. Lo stesso calciatore, infatti, non ha fatto granché per salutare i tifosi, motivo per cui il rapporto tra le parti si è increspato.

Al termine della sua avventura in Turchia il nigeriano tornerà a Napoli e saranno Aurelio De Laurentiis e l’intera dirigenza azzurra a decidere del suo futuro. Al netto di una quasi impossibile possibilità di rimanere a Napoli, sono varie le squadre interessate al bomber nigeriano, con la Juventus su tutte che sembra essere in pole position. Cristiano Giuntoli vorrebbe ricongiungersi con il bomber che ha portato lui a Napoli e vorrebbe metterlo a disposizione di Thiago Motta per la prossima stagione. Ad ostacolare un eventuale trasferimento di Osimhen a Torino è la cifra che il Napoli potrebbe andare a chiedere, visto che la clausola rescissoria presente nel contratto è valida soltanto per l’estero.

Il Manchester United prepara l’affondo: Osimhen è il grande regalo per Amorim

Per la città di Manchester non è certo la stagione migliore di sempre. Il City di Pep Guardiola sta vivendo la peggior annata dell’ultimo decennio, tra sconfitte clamorose, infortuni, eliminazione dalla Champions League e un ciclo che sembra arrivato alla fine. Meglio non si può dire dell’altra sponda di Manchester, con lo United che sta vivendo invece l’ennesima stagione disastrosa. Il cambio in panchina tra Erik Ten Hag e Ruben Amorim avvenuto a stagione in corso non ha portato i risultati sperati e, anzi, la squadra non ha avuto un cambio di passo e naviga nelle basse zone della classifica in Premier League, più vicina alla zona retrocessione che alla zona Europa.

In vista del prossimo anno ad Old Trafford ci sarà l’ennesima rivoluzione e il primo nome sul taccuino è quello di Victor Osimhen. Nonostante ci siano in rosa già Hojlund e Zirkzee, la dirigenza dei Red Devils ha messo prepotentemente nel mirino il bomber nigeriano e sarebbe pronta a pagare la clausola rescissoria da 75 milioni di euro per portarlo alla corte di Ruben Amorim. Una cifra importante, ma considerata non elevatissima tenuto conto del valore di Osimhen.