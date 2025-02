Il Napoli sta vivendo un momento delicato, con una crisi di risultati che ha raffreddato gli entusiasmi dei tifosi e messo in evidenza le tensioni interne tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis.

La squadra azzurra non vince da quattro partite, raccogliendo solo tre pareggi e una sconfitta, un bottino magro che di fatto ha lasciato 9 punti per strada e che ha frenato la scalata verso la vetta della classifica. Sul campo il Napoli sembra aver perso brillantezza e solidità, mentre fuori dal rettangolo di gioco il clima resta teso. Conte, uomo dal carattere non propriamente tenere, era arrivato in estate con grandi ambizioni ma non ha mai nascosto le sue perplessità sul mercato condotto dalla società. Dopo la sessione invernale, il suo malumore è diventato evidente.

La cessione di Kvaratskhelia, venduto a gennaio, ha privato la squadra di un talento fondamentale e i rinforzi arrivati non sono riusciti a colmare il vuoto lasciato dal georgiano. Conte avrebbe voluto un mercato più aggressivo per rinforzare la rosa, ma De Laurentiis ha seguito una linea differente, puntando sulla sostenibilità economica e su operazioni meno impattanti. Non che il rapporto tra i due sia mai stato idilliaco, però adesso la frattura sembra più profonda che mai. Con il Napoli che fatica a ritrovare la sua identità in campo e le incertezze sul futuro della guida tecnica, il finale di stagione si preannuncia turbolento. Se i risultati non miglioreranno, la separazione tra Conte e il Napoli potrebbe essere solo questione di tempo, ma non è detto che ciò non avvenga anche in caso di scudetto.

Stallo Conte-DeLa, divorzio a fine stagione?

Antonio Conte ci ha già abituati ad addii burrascosi ed aver trovato un altro carattere forte come quello di De Laurentiis non contribuirà certo a un lieto fine scontato. I malumori sono tanti e i risultati delle ultime giornate certificano il clima di tensione che si è andato a creare dopo il mercato invernale. Anche nel caso in cui il Napoli vinca lo scudetto, non è scontato che l’allenatore pugliese rimanga sulla panchina partenopea, soprattutto se ad attenderlo ci fossero squadre di tutto rispetto.

Stando a quanto riportato dal giornalista Giulio Mola sul suo profilo X, Conte e DeLa ormai vivono da separati in casa: “Tensioni nei primi mesi, ma da giorni l’allenatore non parla col presidente, la partenza di Kvara (sostituito da Okafor) ha mandato su tutte le furie il tecnico Probabile il divorzio a fine stagione, anche in caso di scudetto Milan, Juve. Roma o estero?”